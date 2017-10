ONG-urile din Constanţa s-au coalizat. Ce proiecte îşi propun

ONG-urile din Constanța s-au coalizat. Ce proiecte își propun

21 de organizații nonguvernamentale și asociații din județul Con-stanța vor constitui, începând de săptămâna aceasta, Coaliția ONG-urilor Constanța. A fost deja semnat un protocol și a fost numită o echipă de coordonare.Cele 21 de organizații care au fost declarate membri fondatori sunt Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic-Club”, Organizația Ecologistă Neguvernamentală Mare Nostrum, Asociația Save the Dogs and other Animals, Asociația pentru promovarea educației creativ-ecologice și abilităților inovative Creative+, Asociația Strategia Dez-voltării României - Regiunea Dobrogea, Junior Chamber International Constanța (JCI Constanța), Asociația Ecologistă Tomis, Asociația United Hands România, Asociația Tomis Antidrog, Asociația pentru cultură și educație Dali, Asociația Psihologilor și Psihope-dagogilor Procivitas (App Procivitas), AIESEC Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA), Asociația sportivă Sanasport, Grup Civic Baricada Verde, Centrul pentru Resurse Civice, Creative Life Association, Asociația Culturală Tomis, Centrul Local Cercetașii Marini Constanța, Asociația Ecowatch sau Asociația Prorural Dobrogea.Alte câteva ONG-uri s-au arătat interesate să facă parte din Coaliție. În acest sens, este important să își manifeste intenția în scris printr-un e-mail la coalitiaong @gmail. com, urmând să primească informații despre procedura de aderare.Tot în cadrul Adunării Generale de săptămâna aceasta, au avut loc alegeri pentru o echipă de coordonare. S-au prezentat candidaturi și cei 21 de membri ai Coaliției au votat. Pentru postul de coordonator al Coaliției ONG-urilor Constanța au fost doi candidați: Cosmin Bârzan (Centrul pentru Resurse Civice) și Ramona Leonida (JCI Constanta). Cu un număr de 14 voturi a fost desemnat coordonator al Coaliției al doilea candidat amintit. Daniela Buda (Asociația United Hands Romania) a fost desemnată secretar general și au fost numiți coordonatori pe cele șapte departamente care vor face obiectul de activitate al Coaliției.„Ne dorim un viitor mai bun pentru generațiile ce urmează și să aducem o contribuție semnificativă prin activitatea de voluntariat. Cum putem realiza acest lucru? Prin misiunea Coaliției: stimularea coeziunii sociale din Constanța. Această Coaliție înseamnă colaborare între ONG-uri în primul rând, dar și cu implicarea sectorului privat și cel public. Asociațiile, companiile și autoritățile locale ar trebui să conlucreze pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor: social, educație, cultură, mediu, sănătate etc. În acest sens, Coaliția își propune pentru 2016 să abordeze cinci domenii: mediu, cultură, sport, educație și social pe care să dezvolte cel puțin câte un proiect”, explică Ramona Leonida.