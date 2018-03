ONG Mare Nostrum desfăşoară noi proiecte de mediu

ONG Mare Nostrum desfășoară noi proiecte de mediu

ONG Mare Nostrum vă invită pe 6 martie 2018, între orele 9.00-17.00, la atelierul de discuții pe tema: Impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemului Mării Negre, organizat în cadrul proiectului “Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities - MARINA”. Evenimentul va avea loc la Hotel IBIS Constanța. Printre participanți se numără reprezentanți ai instituțiilor de cercetare, instituțiilor publice, precum și reprezentanți ai mediului economic din Constanța.Evenimentul de pe 6 martie 2018 face parte din proiectul “Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities - MARINA” și are ca scop identificarea de soluții pentru limitarea efectelor produse de schimbările climatice asupra ecosistemului marin. Structura evenimentului, dincolo de prezentările tematice ale fiecărui participant, prevede realizarea unor grupuri de discuții ca și metodă de identificare în timp real a soluțiilor. La eveniment vor lua parte peste 20 de reprezentanți ai mediilor de interes din Constanța: cercetare, mediul academic, mediul economic, precum și reprezentanți ai societății civile.