Şomerii din Constanţa pot învăţa să fie masori

Cred ca mai folositoare ar fi cursurile de croitorie, cizmarie, tinichigerie, lacatuserie, electronist, depanator masini electrice,mecanici, tamplari, electrician de joasa si inalta tensiune etc, meserii si meseriasi de care s-a uitat si de care avem nevoie in fiecare zi. Cate persoane se duc acum la masaj???!!! Ce insemana "lucrator in gospodarie ecologica??!!", De cati ciobanisi ingrijitori de animale avem nevoie acum , cand majoritatea marilor ferme de animale s-au desfiintat si cele care exista inca abia mai rezista??!!. Tot felul de gaselnite ca sa se sifoneze banii publici la tot felul de firme particulare care pregatesc oamneii in domenii care nu sunt cerute pe piata muncii.