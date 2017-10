Şomeri recalcitranţi! "S-a enervat şi a aruncat carnetul de muncă"

1

Emigrare usoara!

Ar fi chiar salutar ca AJOFM sa poata fi in stare sa ajute oamenii sa emigreze. Este foarte clar ca indifferent de lozincaraia din media,Romania se afla intr-un mare impas istoric si oamenii realmente se distrug ,fara sanse. Sansele de supravietuire pot fi doar in alte tari,din pacate. Degeaba cursurile alea stupide de formare ,pentru ca sunt oameni deja ,,formati'' si nu au de lucru. Romanii sunt foarte apreciati in strainatate,in Romania nu sunt doriti decat eventual ca sclavi.