Şomeri în fals. Au încasat mii de lei de la stat, deşi aveau un loc de muncă. Cum se recuperează ajutorul de şomaj

Șomeri în fals. Au încasat mii de lei de la stat, deși aveau un loc de muncă. Cum se recuperează ajutorul de șomaj

În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța se regăsesc numeroase persoane care din șomeri au devenit angajați și care au încasat ulterior, în mod necuvenit, bani de la stat. Din acest motiv, sumele respective trebuie acum recuperate, doar că, de foarte multe ori, oamenii nu mai vor să restituie banii, motivând că nu au de unde să-i dea.Suma totală datorată de șomeri Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă este în valoare de 188.327 lei. Cea mai mare sumă pe care un constănțean o datorează AJOFM este în valoare de 8.583 lei. Postul i s-a restructurat, el a luat zece salarii, dar la scurt timp s-a angajat fără să anunțe, iar acum, această sumă se constituie în debit. „Nu avem ce să le facem. Legea este lege și banii trebuie dați înapoi! Aceasta este politica de recuperare a debitelor, la rândul ei, Curtea de Conturi este foarte dură și nu avem încotro. Desigur, unele debite sunt foarte vechi (chiar din anul 2005), altele au fost prescrise”, a declarat pentru „Cuget Liber”, directorul AJOFM, Gheorghe Bușu.Acesta a mai spus că pentru recuperarea acestor bani se duc în tot județul, dar foarte greu reușesc să-i obțină înapoi.„Curtea de Conturi ne spune să-i executăm noi silit, dar asta ar însemna să le evaluăm noi casa, vaca. Era bine dacă legiuitorul ar fi putut prelua partea de execuție”, a completat șeful AJOFM.Nu o dată s-a întâmplat ca oamenii să devină recalcitranți sau să-i înjure pe reprezentanții agenției. Ultima dată, când aceștia s-au deplasat la Lumina, restanțierii au început să țipe la ei că vor să le ia banii. „Este clar că unii ne refuză categoric și nu vor să ne dea banii, motiv pentru care i-am acționat deja în instanță. Desigur, alții nu spun neapărat că nu vor să ni-i restituie, ci că pur și simplu nu îi au. În aceste condiții, de ce atunci când au luat zece salarii compensatorii, i-au cheltuit atât de repede?”, a comentat Bușu.Instanța, ultima soluție de recuperare a banilorAșadar, atunci când Șomajul nu rezolvă cu ei, instanța este ultima soluție, altfel Curtea de Conturi le poate impune celor de la AJOFM să dea ei acești bani. Partea bună a lucrurilor este că, între timp, s-a reușit reactivarea unora dintre ei, din rândul celor care erau prescriși, dar nu știau acest lucru. Aceștia au semnat angajamente prin care se obligă să dea lunar anumite sume de bani.„Eu am de dat înapoi doar 1.000 de lei, dar am convenit să dau lunar în jur de 100 de lei. Este adevărat că am încasat necuvenit acești bani, dar am acasă trei copii și mi-au prins tare bine. Din nefericire, acum sunt nevoită să renunț la alte lucruri și să dau banii înapoi, pentru că nu vreau să am probleme cu legea”, ne-a declarat Adela S., debitor.