Olguţa Vasilescu: Regulamentul de sporuri trebuie revizuit, legea salarizării nu se modifică

Olguța Vasilescu: Regulamentul de sporuri trebuie revizuit, legea salarizării nu se modifică

Ştire online publicată Joi, 19 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Regulamentul de sporuri în sistemul de sănătate trebuie revizuit și sperăm ca sindicaliștii care îi reprezintă pe cei din sectorul medical să fie de acord cu variante corecte de salarizare, afirmă ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, care precizează că Legea salarizării nu se modifică."Din punctul meu de vedere, Regulamentul de sporuri în Sănătate trebuie revizuit. Nu este normal ca un doctor de la Fundeni să aibă un venit mai mic decât un doctor de la Băilești, doar pentru că acolo s-au acordat sporuri mai mari, după cum nu e normal ca secretara să aibă, în continuare, sporuri mai mari decât medicul. Asta se întâmplă, din păcate, în continuare, în foarte multe spitale. Nu este necesară amendarea Legii salarizării, ci a Regulamentului de sporuri, unde sperăm ca sindicaliștii care îi reprezintă pe cei din sectorul medical să fie de acord cu variante corecte de salarizare și nu să urmărească doar interesul categoriilor de personal pe care le reprezintă și să rămânem în situația în care venitul unui muncitor fără studii superioare depășește, uneori cu 100%, venitul unui profesor, de exemplu, iar în alte cazuri scade de la 1.500 la 1.300 venitul unuia care chiar interferează cu pacientul. Asta pentru că ne dorim o lege așezată pe principii corecte, chiar dacă cei vizați direct ar vrea să fie așa, dar să nu li se aplice lor", a scris miercuri Lia Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook.Aceasta a subliniat că nu Ministerul Muncii sau Parlamentul României trebuie să decidă ce specializare este mai importantă și "merită mai multe sporuri", această decizie intrând în atribuțiile Ministerului Sănătății.ADVERTISINGinRead invented by Teads"În Ministerul Muncii s-a lucrat la o 'lege cadru' a salarizării, prin aceasta urmărindu-se niște principii cum ar fi 'la muncă egală salarii egale'. Cu alte cuvinte, femeia de serviciu sau îngrijitoarea (...) să aibă același salariu și dacă lucrează în Învățământ, în Inspectoratele de Poliție sau în Sănătate. Pentru cazurile excepționale, cum ar fi Sănătatea, unde îngrijitoarea lucrează printre bolnavi și are o meserie, în mod evident, mai riscantă, dar al cărei risc nu îl pot aprecia cei care elaborează o lege cadru, ci doar specialiștii din instituții cu atribuții, s-a luat decizia ca ministerele de resort, în acest caz Ministerul Sănătății, să elaboreze un 'Regulament de sporuri'. Nu au cum să decidă cei din Ministerul Muncii sau Parlamentul României (pentru ca legea e inițiată de parlamentari) ce specializare e mai importantă și merită mai multe sporuri, de exemplu secțiile de boli infecțioase față de cele de boli interne", precizează ministrul Muncii.Potrivit acesteia, plafonarea la 30% a sporurilor, care exista și în vechea lege, dar nu s-a aplicat, a fost decisă în contextul în care cheltuielile de salarizare în Sănătate creșteau lunar cu 100 de milioane de lei și, în cazul unor spitale din București, s-a constatat că secretara avea spor mai mare decât doctorul."Prin Legea salarizării s-a instituit ca sporurile să nu depășească 30% din total cheltuieli salariale pe ordonator principal de credite, pe motiv că nu e normal ca sporurile să depășească salariile de bază. Principiul nu este nou, a existat și în vechea lege a salarizării, dar nu s-a respectat aproape niciodată, ba dimpotrivă, indiferent de secția unde se aplicau sporuri, acestea erau date la maximum, fie că era vorba de medici, îngrijitoare sau personal care nu intra în contact cu bolnavul. Am putut descoperi, după ce am solicitat cheltuielile cu salarizarea de la opt spitale din București, că, de exemplu, secretara avea spor mai mare decât doctorul. Se mergea, în cazul ei, cu spor maxim, ca și în cazul medicului, dar i se mai adăuga un spor de calculator de 15%. Evident că astfel de lucruri nu mai puteau fi tolerate, mai ales că ele au făcut ca totalul cheltuielilor de salarizare din Sănătate să devină imposibil de estimat de către Ministerul de Finanțe și că, lunar, creșteau cu 100 de milioane de lei. În aceste condiții Ministerul Finanțelor Publice a solicitat un text de lege clar și aplicabil, care să permită calcule cât mai exacte, cu atât mai mult cu cât știți că, de la o lună la alta, cheltuielile din Sănătate sunt diferite, în funcție de numărul de gărzi, de asigurarea continuității etc. S-a luat decizia ca procentul sporurilor să rămână exact ca în vechea lege unde era suficient de acoperitor pentru ceea ce își dorea Ministerul Finanțelor, dar care nu s-a aplicat ca urmare a unor derogări făcute anual de la acest text, iar Ministerul Sănătății a intrat la negocieri cu sindicatele pentru elaborarea Regulamentului de sporuri", a explicat ministrul Muncii.Ea a menționat că Regulamentul de sporuri a fost așteptat încă din septembrie 2017 și a fost adoptat de Guvern în ultima formă discutată cu sindicatele, respectiv fără Anexa 10.