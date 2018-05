Olguţa Vasilescu, anunţ important pentru pensionari. Pensii mărite începând cu 1 iulie

Olguța Vasilescu, anunț important pentru pensionari. Pensii mărite începând cu 1 iulie

Olguța Vasilescu a anunțat la România TV noi creșteri ale punctului de pensie începând cu 1 iulie."Vom avea punct de pensie de 1.100 de lei, pensia minim garantată 640 de lei. Au crescut de la 1 ianuarie prestația persoanelor cu handicap, mai e o creștere de la 1 iulie, deci exact cum am promis în programul de guvernare și exact cum a fost și anul trecut, când știți că am avut creșteri de pensii, asa cum am promis se va întâmpla și anul acesta. În iulie vor avea pensiile mărite și cei cu pensia minim garantată tot de la 1 iunie", a spus Olguța Vasilescu la România TV.