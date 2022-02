Oja semipermanentă, apanajul femeilor moderne. Iată cum să devii și mai frumoasă!

Nu prea ai fost încântată de unghiile tale când le-ai privit ultima dată? Îți dorești o schimbare de stil? Nimic mai ușor decât o manichiură de top! Este cea mai la îndemână "armă" de care te poți folosi pentru a da startul schimbărilor anul acesta. Oja semipermanentă reprezintă soluția ideală pentru femeia modernă. Atunci când vrei să îmbini eleganța, pragmatismul și stilul inovativ, acest produs răspunde "prezent" la toate categoriile solicitate.Deși sunt cunoscute cel mai adesea sub denumirea generică de oje semipermanente, acestea sunt de mai multe tipuri. Versatilitatea lor este fascinantă! Poți realiza adevărate opere de artă pe unghii, imaginația fiind cheia descoperirii Picasso-ului din tine. Dacă te pasionează acest domeniu, îl poți explora chiar la tine acasă cu ajutorul kitului de manichiură semipermanentă. Oja semipermanenta de calitate se aplică cu ușurință și necesită doar puțină răbdare și îndemânare.În cazul în care îți dorești să realizezi propriile creații pe unghiile tale sau ale prietenelor, află că în perioada următoare poți beneficia de reduceri uriașe la produsele cosmetice. Profită de ocazie și fă-ți o trusă profesională, fără să cheltuiești sume exorbitante. Astfel, începând cu 31.01.2022, până la data de 06.02.2022 vei avea la dispoziție 31 de produse extrem de îndragite în rândul cumpărătoarelor, toate cu o reducere de 31%. Dacă mai iei în calcul și transportul gratuit pentru comenzile de minim 79 de lei, mica investiție în kitul de înfrumusețare merită fiecare bănuț.Dar care sunt ojele super fantastice de care se tot vorbește? Una dintre acestea poartă un nume foarte sugestiv pentru nuanțele sale, iar la prima vedere o vei asocia cu reflexiile caracteristice pietrei semiprețioase numită ochi de tigru sau ochi de pisică. Cat Eye 10D, căci despre ea este vorba, este o ojă pentru uz profesional, foarte pigmentată, cu o densitate medie, pe care o poți folosi ca atare sau împreună cu magnetul aferent, pentru transferul modelului dorit. Nuanțele sunt absolut irezistibile, reflexiile cucerind iremediabil.Oja semipermanentă Gummy Base în culori dintre cele mai nobile, vor aduce stilul rafinat direct pe unghiile tale. În nuanțe de roz pudră, bej, crem, alb sidefat sau perlat, nude, somon, dar și roșu, negru sau culoarea prunei, acestea te vor captiva, având un efect vizual magnetic.Ojele Highly Pigmented acoperă o gamă bogată de nuanțe, paleta coloristică fiind demențială. Sunt foarte lucioase, pigmentate, ultra rezistente, ca și celelalte oje semipermanente de altfel, și se pot aplica atât pe unghiile naturale, cât și pe cele false. Formula nouă și textura densă fac acest produs excepțional pentru uzul profesional.Oja semipermanentă Highly Pigmented reflectorizantă este un "new entry" în topul ojelor premium. Conține atât pigmenți de culoare, cât și particule de glitter cu efect special, reflectorizant. În funcție de intensitatea luminii, se amplifică și efectul luminos reflectorizant al culorilor. Este o ojă extrem de pigmentată, care nu necesită pilirea unghiei și are o rezistență imbatabilă. Se poate aplica atât pe unghiile naturale, cât și pe cele false, având un aspect final lucios intens.Scrie "TEIUBESC" în codul promo și primești -25% la comanda ta. Începând cu 07.02.2022, până la 13.02.2022, te poți răsfăța cu orice îți dorește inimioara în materie de cosmetice. Începe anul cu profesioniștii Melkior și fă-ți câteva mici cadouri care să îți încălzească sufletul. Alege oja semipermanentă favorită și lasă spectacolul culorilor să vorbească de pe unghiile tale!