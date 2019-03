OFICIAL! Iată data de la care vor crește alocațiile copiilor







Majorarea alocației a fost stabilită prin OUG 9/19.02.2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. OUG stabilește ca începând cu luna următoare intrării în vigoare a Legii bugetului de stat alocațiile de stat pentru copii să fie majorate. Astfel, copiii cu vârsta până la 2 ani sau 3 ani, în cazul copiilor cu handicap, vor primi 300 de lei.



După împlinirea vârstei de 2 ani până la 18 ani, suma primită de fiecare copil va fi de 150 de lei, iar pentru copiii cu handicap de 300 de lei.



Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat la un post de televiziune că începând cu 1 aprilie alocațiile copiilor vor fi majorate. "Exact cum am scris in seara aprobarii bugetului, am redactat OUG si nu puteam pune altfel decat cu data de 1 a lunii urmatoare promulgarii bugetului", a spus Budăi.