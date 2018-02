Ofertele turistice early booking sunt o alegere bună?

Cu toții știm că alegerea unei oferte early booking („rezervare din timp”) asigură o serie de avantaje importante, care permit o vacanță mai ieftină în plin sezon.Desigur, susțin specialiștii în domeniu, există și oferta last minute („în ultimul moment”), care poate fi, însă, o variantă care ține mai mult de noroc și de decizia agentului de turism cu cât va reduce prețul.„Ofertele early booking au aceeași eficiență, indiferent de destinația turistică aleasă”, a declarat Florin Pop, directorul unei agenții de turism. El a precizat că prin achiziționarea unui astfel de pachet se obțin reduceri ale prețului cuprinse între 15 și 30%, însă cel mai important avantaj este asigurarea petrecerii concediului exact în locul dorit. Acesta este de părere că este foarte bine ca pachetul early booking să fie achiziționat cu cel puțin șase luni înainte de perioada concediului. Astfel, va putea fi ales cel mai bun hotel, aproape de plajă sau de centrul stațiunii, care să aibă camere cu vedere la mare sau facilități pentru copii.Apoi, plata unui astfel de pachet poate diferi în funcție de disponibilitatea fiecărei agenții turistice. Poate fi solicitată achitarea integrală sau în rate, cu plata unui avans. Este important de cunoscut că cele mai mari reduceri au termene de rezervare în lunile de iarnă, dar se pot prelungi până în aprilie sau mai. Pop a precizat că la mare căutare se află hotelurile din Bulgaria.„Litoralul țării vecine de la sud a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai căutate destinații de vacanță, datorită condițiilor de cazare mai bune decât cele românești”, a explicat el.Acest interes se explică prin apariția a noi hoteluri sau renovarea frecventă a celor existente, la standarde moderne. Majoritatea locațiilor dispun de piscină exterioară și interioară, iar condițiile de curățenie ale plajei sunt superioare. Pe de altă parte, tarifele pentru sistemele All Inclusive sunt mai avantajoase, oferind în același timp facilități superioare pentru familiile cu copii (animație, locuri de joacă etc.).