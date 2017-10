Oferte pentru toate buzunarele, de Revelion. Constănţenii aleg destinaţii exotice de mii de euro

Oferte pentru toate buzunarele, de Revelion. Constănțenii aleg destinații exotice de mii de euro

Poate părea un pic straniu, dar, în această perioadă, agențiile de turism sunt foarte căutate de clienți dornici să petreacă într-un mediu cât mai plăcut. Desigur, și excursiile organizate pentru Revelion sunt diverse. Astfel, peste tot sunt promovate deplasări în aproape toate țările europene, dar și în țări exotice.Spre exemplu, cinci zile la Istanbul costă aproximativ 400 de euro, pentru opt zile la Moscova se scot din buzunar 845 de euro, la Goa, în India, Revelionul costă aproape 2.000 de euro, pentru zece zile. Cele mai căutate destinații sunt, însă, insula Mauritius și Africa de Sud, unde cazarea la un hotel de cinci stele poate costa 3.100 de euro, în regim de demi-pensiune.„După acestea, cele mai căutate des-tinații exotice sunt Kenya - 2.900 euro, insulele Maldive - 2.390 euro, Thailanda - 1.600 de euro”, ne-a declarat Elena Ciabucă, agent de turism.În topul celor mai apreciate destinații, se regăsesc Praga (400 de euro), Viena (580 euro), Spania, unde opt nopți costă aproximativ 600 de euro, Italia (600 de euro). Litoralul bulgăresc rămâne, și în acest an, o destinație preferată de mulți constănțeni. În general, un sejur în țara vecină pornește de la 150 de euro. Spre exemplu, la Balcic, o cazare la un hotel de patru stele costă 177 de euro, pentru patru zile, cu mic dejun și cină festivă.Desigur, constănțenii aleg să petreacă Revelionul și în țară, în stațiuni montane sau balneare. Printre cele mai ieftine sejururi, se numără stațiunea Călimănești - 900 de lei, iar cel mai căutat loc este Poiana Brașov, cu toate că prețurile în acest loc sunt extrem de piperate. Astfel, șapte nopți în Poiana Brașov pot costa în jur de 1.000 de euro, la o vilă de trei stele, dar pentru cei cu dare de mână, se poate plăti și suma de 1.600 de euro, pentru un sejur de cinci nopți, la un hotel de trei stele.„Oamenii au început să se intereseze încă din vară de prețuri și locuri pentru Revelion, însă după 1 noiembrie, așteptăm să se înscrie cei mai mulți”, a declarat un alt agent de turism. Mai mult decât atât, din experiența anilor trecuți, doar cu o săptămână înainte de Revelion, acolo unde rămân locuri libere, patronii unităților hoteliere vor mai scădea tarifele.Până atunci, însă, cele mai la înde-mână oferte sunt cele la particularii care dețin pensiuni și unde prețul unei camere ajunge în perioada sărbătorilor de iarnă la circa 150 lei pe noapte.„Poiana Brașov este prea scumpă pentru omul de rând, iar ca să apelez la o agenție și să fac rezervare la ei, m-ar costa mai mult, așa că prefer o stațiune precum Covasna, Călimănești sau Bușteni. Acolo prețurile sunt mai accesibile și pot merge cu toată familia de săr-bători”, a precizat Cătălin N. (50 ani). „Eu am vorbit încă din luna august la pen-siunea unde mi-am petrecut concediul, să îmi rezerve cameră și în iarnă. Chiar dacă nu am nicio masă asigurată, măcar cazarea este la un preț decent, iar con-dițiile similare cu cele de la un hotel de trei stele”, a precizat Ana Maria Strate (45 de ani).