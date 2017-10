Şoferii RATC fluieră conducerea regiei

Șoferii RATC fluieră conducerea regiei

Săptămâna a debutat cu noi proteste la Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța. Așa cum a promis zilele trecute, Sindicatul Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe a continuat protestul privind recunoașterea sa ca entitate și acordarea drepturilor legale. Aproximativ 15 șoferi s-au strâns, ieri, la orele prânzului, în fața sediului regiei. Înarmați cu fluiere, aceștia au făcut gălăgie mare pentru a atrage atenția conducerii să le acorde drepturile pe care le consideră cuvenite. „Nu cerem măriri salariale, ci recunoașterea oficială a sindicatului nostru. Domnul director (n.r. Dumitru Coiciu - directorul RATC ) este într-o mare eroare atunci când spune că, legal, nu existăm, deoarece noi avem două hotărâri judecătorești definitive și irevocabile care arată că avem personalitate juridică și reprezentativitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Sindicatului Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe, Gheorghe Mocanu. Pe lângă solicitarea unui sediu pentru sindicatul lor, protestatarii doresc să li se acorde dreptul de a face parte din consiliul de administrație al regiei. „Domnul director nu acceptă nici măcar să discutăm. Noi dorim întrunirea unei comisii de dialog social pentru a pune în dezbatere problemele cu care ne confruntăm. Dorim să atragem atenția că unele prevederi ale contractului de muncă la nivel de ramură sunt încălcate, iar Regulamentul de Ordine Interioară cuprinde reguli care contravin Codului Muncii. Am încercat să realizăm acest lucru pe care amiabilă, dar nu se poate. Se pare că celălalt sindicat sprijină administrația să nu acorde drepturile la nivel de ramură”, a mai precizat Gheorghe Mocanu. Contactat telefonic, directorul RATC, Dumitru Coiciu a precizat că i-a așteptat pe protestatari să discute cu ei, dar aceștia nu au venit decât să-i înmâneze o solicitare scrisă. „În loc să fluiere, mai bine veneau să stăm de vorbă. Mi-au dat, la sfârșit, o hârtie cu revendicări în care îmi cereau ca pe data de 15 martie 2010 să le prezint situația tichetelor de masă și în care mă rugau ca pe 23 martie 2010, la ora 9,00, să ne întâlnim la sediu. Degeaba îmi cer acest lucru, eu nu pot să mă teleportez în timp, în trecut. Eu i-am așteptat astăzi (n.r. - ieri, 10 mai) să vină să discutăm. Ei vor anularea contractului colectiv de muncă, dar acesta a fost negociat cu celălalt sindicat în lunile august și septembrie ale anului trecut, când ei nici nu se născuseră. Noi plătim, conform prevederilor legale, sâmbetele și duminicile duble, domnul Mocanu spune că ar trebui să mai plătim încă o dată. Dacă noi am fi greșit până acum ne-ar fi amendat instituțiile care ne-au verificat. Dacă 15 persoane dintr-o mie sunt reprezentative, înseamnă că eu sunt tâmpit”, a arătat Dumitru Coiciu.