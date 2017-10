Şoferi, atenţie! Ceaţă densă pe autostrăzile A1, A2 şi A3

Șoferi, atenție! Ceață densă pe autostrăzile A1, A2 și A3

Ştire online publicată Miercuri, 25 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, astăzi, o avertizare nowcasting COD GALBEN de ceață pentru București și mai multe județe din țară. Circulația se desfășoară cu dificultate pe mai multe drumuri naționale și pe autostrăzile A1, A2 și A3, din cauza ceții, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar în unele zone și sub 50 de metri, pentru București și 19 județe din sud, est și centru.Potrivit Centrului Infotrafic din Poliția Română, citat de Mediafax, pe autostrăzile A1, A2 și A3, ceața reduce vizibilitatea sub 100 de metri, iar pe unele porțiuni de drum și sub 50 de metri. De asemenea, în mai multe județe este ceață, care reduce vizibilitatea între 200 și 50 de metri.