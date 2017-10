OF, OF, RADET / GREU de DEBRANŞAT!

OF, OF, RADET / GREU de DEBRANȘAT!

r Legislația actuală face aproape imposibilădeconectarea constănțenilor de la sistemul centralizat de încălzireÎn așteptarea sezonului rece și în speranța de a avea o variantă mai ieftină pentru încălzire, unii constănțeni s-au gândit să renunțe la sistemul centralizat de agent termic al orașului. Mulți însă nu au primit și nici nu vor primi aviz favorabil de debranșare de la RADET, motivele fiind diverse. Oamenii sunt revoltați că nu li se permite să-și schimbe furnizorul de căldură și spun că îndeplinesc toate condițiile.Pe adresa redacției, am primit în ultimele zile, numeroase sesizări ale unor consumatori care fie au primit din start aviz favorabil pentru debranșare, fie li s-a cerut documentație suplimentară și apoi au fost anunțați că nu se pot deconecta de la sistemul centralizat. Pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în zona Dacia, locatarii scării A a blocului AL4 au întocmit dosarele și le-au depus în termen, dar au fost înștiințați că nu se pot debranșa.„Suntem o scară cu 23 de apartamente. 20 de locatari au solicitat să fie debranșați, dar se tot caută chichițe. Ne-au purtat de la un birou la altul. Am fost în audiență și la domnul Laurențiu Stroe și acesta ne-a spus că nu se poate. Se invocă motivul că nu este nimeni debranșat deja. Dar cum, dacă nu se aprobă? Suntem majoritatea pensionari. Nu mai putem suporta. Noi ne-am luat de la gură să le plătim lor facturile. Astă iarnă, la trei camere plăteam 700 de lei pe lună. La patru camere, vecinii mei ajungeau la 1.000 de lei pe lună. Acum ne-au fost aprobate gazele, am făcut sacrificii bănești groaznice, ne-am cumpărat centrale termice și RADET ne bune bețe în roate”, ni s-a plâns Elena Stavre.Femeia este hotărâtă să se debranșeze, mai ales că iarna nu locuiește în țară și pleacă la fiul ei în Canada.„De cinci ani facem iarna în Canada și eu și soțul meu. Mergem la fiul nostru. Aici nu rămâne nimeni și, pentru că nu avem repartitoare, nu putem să oprim căldura și ni se facturează normal. Plătim degeaba. Eu îi anunț pe șefii de la RADET că, dacă nu ne dau aviz favorabil, mă duc și fac greva foamei”, ne-a mai spus Elena Stavre.Scrisoare deschisăNici vecinii săi nu vor să renunțe la cererile de debranșare.„Se leagă de faptul că nu niciun apartament nu este debranșat mai dinainte. Un apartament a solicitat deconectarea anul trecut, dar nu i-a fost aprobată. Deci fac ce vor cu noi. Cui îi dai posibilitatea să se debranșeze? În cadrul asociației, mai avem scări care sunt deconectate de la sistem, de ce refuză acum?”, a declarat și Camelușa Dumitrache, administratorul asociației de proprietari.Situația locatarilor de la blocul AL4 nu este însă singulară. Sute de alte blocuri cu branșamentele la gaze aprobate așteaptă un aviz favorabil care nu mai vine. Un constănțean ne-a trimis o scrisoare deschisă, adresată atât Avocatului Poporului, cât și Prefectului județului Constanța.„Față de faptul că în Constanța, cheltuielile de întreținere (căldură și apă caldă), datorate valorii mari, inexplicabile a gigacaloriei, fac imposibilă achitarea obligațiilor față de RADET, este normal și legal să ne decuplăm de la sistemul centralizat. Condițiile și formalitățile cerute de RADET, un prestator de servicii, sunt mai mult decât aberante, umilitoare, aproape imposibil de îndeplinit. Vă rog să analizați formularul (cumpărat obligatoriu, ca și cererea de decuplare, de la RADET cu 10 + 100 de lei), impus de către RADET pentru a fi completat, să vă spuneți public părerea și mai ales să dispuneți măsuri. Consider că trebuie depășită mentalitatea mai mult decât comunistă, prin care un cetățean este la cheremul unui prestator de servicii sau unei administrații care nu lucrează în interesul său?”, spune constănțeanul în scrisoarea sa.Condiții potrivit legilor în vigoareConform legislației în vigoare, solicitantul trebuie să primească în prealabil aprobarea deconectării atât de la asociația de proprietari care convoacă adunarea generală, cât și de la vecinii cu care are pereți comuni. În baza acestor aprobări obținute, se parcurge procedura din Metodologie, iar RADET Constanța verifică dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevă-zute de legile în vigoare și apoi emite avizul favorabil.După avizarea favorabilă, solicitantul achită taxa de deconectare ori debranșare, stinge datoriile față de RADET și primește împreună cu asociația de proprietari un proces verbal de constatare a deconectării ori debranșării.