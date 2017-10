Odioasa ameninţare din Zona Peninsulară

2

Doar cinci vorbe sa mai spun

Pentru a salva o pisica, pompierii constanteni s-au deplasat sambata seara in "teatrul de razboi". Pentru a salva personalitatea istorica a orasului in care am copilarit,noi nu suntem in stare sa ne deplasam in fata primariei.Prin urmare: 1)-domnule profesor Vasile Batlan,domnilor istorici, arheologi sau arhitecti,la o data stabilita de dumneavoastra va rugam sa ne dati adunarea.Ca si pisica din povestea noastra ,eu cred ca Mazare a ramas blocat intre blocul mafiei imobiliare si blocul oligarhilor.Pentru ca il vad asa de indiferent la solicitarile noastre,eu ma gandesc ca primarul nu are scapare.Cred ca este santajat sau amenintat de mafia imobiliara.Este cazul sa-l eliberam din "stransoare" 2)-Inainte de a mai construi ceva in zona istorica, Mazare sa faca rost de investitori pentru a termina constructiile care zac parasite acolo de cel putin zece ani.Centrul nostru istoric nu este un poligon de tragere cu tunuri imobiliare.3)-Daca mai vrea un mandat de primar,Mazare sa faca un raport cu ce a promis si ce a realizat concret din angajamentele luate in mandatele anterioare.Sa ne raporteze separat activitatea lui,pe anii:2000-2004,2004-2008, 2008-2012. 4)-Salut ONG ECODOBROGEA,este bine sa ne mobilizam.Aveti o pagina de internet ? 5)-Punct.