Octogenara Veronica Negreanu, premiată, din nou, la cros

Veterana atletă Veronica Negreanu, în vârstă de 85 de ani, s-a întors, din nou, acasă, cu premiul I, la categoria 85-89 de ani, ea fiind recompensată de organizatorii Crosului „Castanelor” de la Baia Mare cu medalie, diplomă și un tricou special oferit doar învingătorilor. Ea a obținut această performanță după parcurgerea a 400 de metri într-un minut.Deși ajunsă la o vârstă înaintată, fostul medic Veronica Negreanu continuă să uimească lumea din jur cu starea excelentă de sănătate și pofta de alergare.„Am participat până acum la crosuri la Pitești, București, Alba Iulia etc și de fiecare dată am o mare mulțumire sufletească atunci când reprezint județul Constanța. Această pasiune mi-am descoperit-o datorită profesorului Traian Petcu, în anul 1990, când am luat parte la un cros balcanic la Mamaia, unde am alergat și am luat locul I”, ne-a mărturisit pensionara.Octogenara ne-a declarat că pasiunea pentru meseria pe care a îmbrățișat-o toată viața, cea de medic, nu o lasă indiferentă nici acum. Ba, mai mult decât atât, ea își dorește, din tot sufletul, să deschidă la Constanța o clinică de geriatrie și gerontologie, pentru a ajuta cât mai multe persoane vârstnice.