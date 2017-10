Şocant! Dependenţa de pornografie şi jocuri de noroc le-a distrus viaţa

Șocant! Dependența de pornografie și jocuri de noroc le-a distrus viața

Fie că folosesc internetul doar ca să se uite pe furiș la filme porno sau petrec ore în șir în lumea virtuală a jocurilor pe calculator, că „dau pe gât“ pahar după pahar, „trag pe nas“ sau își numără dumicații de frica kilogramelor în plus, viața constănțenilor captivi ai propriilor dependențe e un calvar pentru ei și familie. Vestea bună este că toate aceste obiceiuri au un singur leac: tratamentul într-o clinică de specialitate.„Există o poftă de necontrolat de a viziona care se oprește doar după consum”, „Mă auto-pedepsesc și îmi tai pofta de mâncare, utilizând laxative sau diuretice”, „Nu îmi pot controla impulsul de a juca” sunt doar câteva dintre replicile dramatice întâlnite în cazul celor dependenți de pornografie, jocuri de noroc, alcool sau tulburări alimentare. Devenite un fenomen care acaparează viețile din ce în ce mai multor tineri constănțeni, aceste vicii pot fi tratate în singura clinică de specialitate din Dobrogea - Clinica ALIAT Constanța.Pe lângă serviciile complexe de reabilitare și tratament, reabilitarea socială presupune un efort uriaș, atât din partea familiei, cât și a specialiștilor în domeniu.Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT) a finalizat proiectul cu finanțare europeană „Întreprinderi sociale pentru servicii integrate în domeniul dependențelor de sub-stanțe” - REZIDENT, prin care a fost creată prima rețea de clinici pentru tratamentul integrat al dependențelor sub umbrela economiei sociale.„Inițiativa de a implementa o rețea de tratament pentru dependențe a fost răspunsul strigătelor de ajutor și al unei nevoi imense pe care societatea a exprimat-o. Proiectul a fost o adevărată provocare pentru mine. Am ajuns să înțeleg mai bine cât de așteptate au fost aceste servicii pentru o societate în ascensiune. Deși în acest proiect finanțarea se încheie acum, consider că este doar începutul și acest proiect a reușit să-și construiască o fundație solidă peste care deja a început să se construiască un ansamblu de servicii integrate de sănătate mintală în tratarea dependențelor. Suntem pe drumul cel bun, tot mai multe persoane accesează serviciile rețelei de clinici Aliat Con-stanța de la o lună la alta”, a explicat Vlad Radu Rădulescu, manager clinica ALIAT Constanța.Cursuri de formare profesională pentru dependenți169 de persoane care fac parte din grupurile vulnerabile au urmat cursuri de formare profesională - antreprenoriat social, TIC, baby sitter sau îngrijitori vârstnici la domiciliu; 39 de persoane au fost angajate în cele șase structuri de economie socială, dintre acestea 35 aparțin grupurilor vulnerabile.„Acest proiect a confirmat că este nevoie de servicii integrate de tratament și că rețeaua de clinici ar trebui să se extindă chiar și în alte regiuni ale țării. Datorită Fondului Social European, organizația noastră a creat locuri de muncă prin deschiderea acestor clinici și centre, arătând că economia socială poate crea povești de succes și în România” , a spus Bogdan Glodeanu, director executiv ALIAT.