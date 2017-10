Şobolani, mâncare proastă şi leagăne periculoase în grădiniţele de stat din Constanţa

Șobolani, mâncare proastă și leagăne periculoase în grădinițele de stat din Constanța

De câteva zile, comisarii Protecției Consumatorilor au luat la rând grădinițele din Constanța. Controalele se desfășoară în cadrul unei verificări tematice, fără să existe sesizări oficiale de la părinți, deși sunt mulți nemulțumiți de condițiile din unitățile de învățământ preuniversitar.„Până acum au fost controlate patru grădinițe. La trei dintre acestea nu exista dovada deratizării, iar la una dintre acestea au fost văzuți șobolani în subsol! Legumele și fructele la două dintre acestea erau depozitate în spații necorespunzătoare, una dintre acestea fiind cea unde existau rozătoare, motiv pentru care au fost retrase de la consum”, a anunțat comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.Potrivit acestuia, utilajele de măsură a alimentelor erau foarte vechi și ruginite, dar - și mai grav! - meniul este la jumătate din aportul caloric necesar unui copil preșcolar.„Cântarele și greutățile aparțin unei alte ere, dar, în mod surprinzător, au inspecția metrologică la zi! Cu acestea se cântăresc gramaje exacte, cu toate că tehnic nu se poate. Am identificat deficiențe majore cu privire la calcularea meniului, acesta fiind subdimensionat caloric, cu toate că finanțare din partea părinților există. Lipsește personalul calificat, rețetarele sunt vechi și neactualizate, neadaptate la cerințele momentului, lucru care face imposibilă realizarea cu responsabilitate a unui meniu variat, corespunzător și variabil! De exemplu, la două dintre unități, administratorul achiziționează banane și explică faptul că un copil mănâncă 250 de grame de banane la o masă, adică două banane și jumătate. Necesarul se face în funcție de aprecierea achizitorului și nu în funcție de meniu!”, a mai spus șeful CJPC Constanța.„Sunt multe anomalii!“De asemenea, din punctul de vedere al instituției de control, locurile de joacă sunt neconforme și prezintă pericole pentru copii.„La una dintre grădinițe, spațiile sanitare sunt necorespunzătoare! Dar acum încep anomaliile: de ce nu sunt asigurate saltele, inventar moale etc. de către finanțator, iar acestea sunt aduse de către părinți? Reparațiile la sistemele de ventilație și/sau încălzire nu sunt făcute de ani! Lipsa dotărilor în spațiile de preparare și pregătire a mesei este cruntă!”, a completat Horia Constantinescu.Tocmai pentru a nu panica părinții, acesta nu a dat numele grădinițelor găsite cu deficiențe.„Nu dorim să panicăm părinții, mai ales că acestora li se părea în regulă tot și nu au cerut informații suplimentare. De asemenea, nu am aplicat sancțiuni, altele decât avertismente și obligarea de a lua măsuri rapide, cum ar fi interzicerea locurilor de joacă, scoaterea de la consum a materiilor prime depozitate neconform, efectuarea deratizării și dezinsecției etc. Amendarea unui buget inexistent sau insuficient nu rezolvă o problemă, dar aduce alte discuții legate de gestiunea banilor. Avertismentul este o formă de sancțiune, dar nepecuniară. Măsurile complementare au termen, iar în caz de neconformare, ar putea fi aplicate amenzi”, a încheiat comisarul șef.Primăria abia acoperă încălzirea, apa și curentulControalele vor continua și în săptămânile următoare, însă este greu de spus cum anume se vor putea remedia lucruri și deficiențe care trenează de ani de zile și pentru care nu au existat niciodată fonduri suficiente.Grădinițele de stat sunt administrate de RAEDPP Constanța, din cadrul Primăriei Constanța, și, în afară de contribuțiile părinților la fondul unității, cu care s-au făcut diferite investiții, aproape toți banii de la buget sunt folosiți pentru asigurarea utilităților - apă, căldură, curent electric.