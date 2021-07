Obligatiile prestatorului si ale beneficiarului in contractul de prestari servicii

Contractul de prestari servicii se numara printre cele mai comune tipuri de contracte, fiind incheiat atunci cand o parte, prestatorul se obliga sa presteze servicii altei parti, beneficiarul, in schimbul unei remuneratii. Ne confruntam cu astfel de contracte atunci cand vorbim de furnizarea de servicii precum utilitatile, servicii de fotografie de eveniment, muzica, lucrari de constructie, etc.In mod legal, orice tip de contract de prestari servcii nu este reglementat in mod distinct, in cazul acestuia aplicandu-se normele care definesc contractul bilateral cu titlu oneros, luandu-se in considerare tipul de servicii si durata prestarii acestora. Pe https://ad-avocat.ro/ gasesti suportul de care ai nevoie de la un avocat online pentru a te asigura ca, incheierea contractului de servicii se realizeaza in termeni legali si ca respectivul continut vizeaza echitabil ambele parti contractante.In fiecare contract de prestari servicii se va specifica clar care sunt obligatiile celor doua parti contractante. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la cele mai inalte standarde de calitate, conform celor discutate in prealabil cu beneficiarul. Se va descrie tipul de servicii prestate, in ce consta activitatea, cum se desfasoara si care sunt limitele de efectuare. Prestatorul este obligat sa respecte termenul de finalizare care este stipulat in contract si stabilit de comun acord cu beneficiarul.La fel de important este aspectul care vizeaza materialele ce sunt utilizate pentru finalizarea serviciilor. In cazul in care prestatorul procura materialele, iar beneficiarul este cel care le plateste, acest lucru trebuie specificat negru pe alb in contract. In cazul in care nu este nevoie de procurarea de materiale de catre beneficiar, atunci prestatorul se obliga sa utilizeze materiale conform standardelor de calitate pentru realizarea la timp a lucrarii/prestarii de servicii.De asemenea se vor specifica alte costuri, cum ar fi deplasarea in alta localitate, cazarea, masa sau alte aspecte care sunt suportate de catre beneficiar.Beneficiarul se obliga sa respecte termenul de plata a lucrarii/serviciilor, in momentul in care acestea sunt finalizate in conditiile prevazute in contract. In orice contract de prestari servicii se va specifica clar suma de bani care va fi primita de catre prestator dupa ce finalizeaza serviciul, inclusiv orice tip de avans.Se va lua in considerare de catre beneficiar modul in care se asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, acolo unde este cazul. In functie de fiecare situatie contractul de prestari servicii ar trebuie sa cuprinda detalii ce tin de polite de asigurare si alte acte necesare desfasurarii legale a activitatii.Raspundere in caz de vicii este un aspect extrem de important in orice contract de prestari servicii. Este nevoie sa se specifice care este termenul maxim in decursul caruia pot fi anuntate diferite vicii legate de servciile prestate. Se va stabili de comun acord ce se va intampla in cazul in care se constata vicii ale serviciilor, daca acestea vor fi prestate din nou, sub ce forma sau care va fi sanctiunea.Indiferent in ce pozitie va aflati, de prestator sau de beneficiar este indicat sa va consultati cu un avocat inainte de incheierea unui contract de prestari servicii. Acesta va poate sfatui cu privire la aspectele esentiale care nu ar trebui sa lipseasca din cuprinsul contractului, poate redacta actul si se poate asigura ca sunt indeplinite toate conditiile legale, in cazul in care se vor intampina probleme pe parcursul desfasurarii serviciilor.