Obiceiurile proaste ale unora dintre părinţi pun în pericol copiii altora! „Ne ameninţă să le dăm aviz medical”

„Eu am susţinut mereu întoarcerea la cursuri, la şcoală, la grădiniţă, din foarte multe motive şi am sperat că după toată nebunia asta cu virusul Sars- Cov- 2, oamenii au înţeles că ţine de fiecare în parte să trecem mai repede peste pandemia aceasta care ne-a dat vieţile peste cap. Altfel spus, mă aşteptam ca fiecare dintre părinţi, atunci când văd că dimineaţa copilul nu se simte bine să găsească soluţii şi să îl ţină acasă. Ştiu că nu este uşor, pentru că şi eu am copii, şi nu unul, ci trei, dar, în cele din urmă tot găsesc o rezolvare la această problemă şi nu îi mai duc în colectivitate. Drept urmare, dragi părinţi care vă aduceţi copilul bolnav la grădiniţă, în plină pandemie, v-aţi gândit vreodată la ce haos stârniţi în vieţile celor din jur, la ce boli pot aduce ei acolo? Apoi, ei, fără să vrea, le dau boala mai departe, părinţilor, fraţilor, prietenilor, bunicilor etc”, şi-a exprimat nemulţumirea Ionela P., o altă mămică.



Triaje superficiale la intrarea în instituţiile de învăţământ



De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Pentru că, uneori, pe lângă un triaj superficial, asistentele medicale sunt nevoite să primească la grădiniță copiii care vin cu aviz de reintrare în colectivitate de la medicii de familie. De ce sunt eliberate niște avize unor copii cu probleme de sănătate?





Potrivit dr. Zitta Popa, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis” din Constanţa, fiecare doctor răspunde de actul lui medical.





„În cabinet, şi mie mi se întâmplă să vină părinţi, chiar fără copii, care ne cer acest aviz. În primul rând, medicii greşesc că nu solicită prezenţa celui mic în astfel de situaţii, dar şi că le dau. Deseori, în astfel de cazuri, tot părintele este cel agresiv, care susţine că cel mic nu are nimic, dar el trebuie să înţeleagă că avizul se dă numai în prezenţa copilului şi numai după ce el a fost adus la medicul de familie, înregistrat, tratat şi merge la a doua consultaţie sau a treia, iar acesta a constatat că s-a vindecat şi este apt să reintre în colectivitate. Oricum, este un cerc vicios. Dacă medicul nu îi dă avizul părintelui fără copil, adultul începe să ameninţe. Uneori, ei nu aduc micuţii la medic, dar îi duc la grădiniţă. În aceste condiţii, triajul în unităţile de învăţământ ar trebui să fie foarte ferm, dar, înainte de toate, părintele să facă primul triaj acasă şi dacă a văzut că nu a mâncat dimineaţa cum trebuie şi că are o stare de somnolenţă, să realizeze că acesta poate fi debutul unei boli, ori, în aceste condiţii, copilul ar trebui dus la medicul de familie. Din păcate, toate acestea se întâmplă din cauza unei lipse de educaţie medicală. Cine să instruiască părintele? De cele mai multe ori, ei nu au cu cine să îi lase acasă, şi, indiferent de starea celui mic, îl duc acolo”, a declarat medicul, pentru „Cuget liber”.





Deşi la toate grădiniţele din judeţ şi municipiu se face, teoretic, triaj epidemiologic, foarte mulţi părinţi ni s-au plâns că cei mici sunt lăsaţi să intre, deseori, în sălile de curs, chiar dacă le curge nasul sau tuşesc. Partea proastă este că situaţia nu este întâlnită la una, două unităţi de învăţământ, ci la majoritatea. De aici, concluzia că triajele epidemiologice care se fac în instituţii nu sunt mereu atât de riguroase şi stricte cum ar trebui să fie în actualul context epidemiologic. Urmarea? Situația a născut un val de nemulțumiri din partea adulților care respectă regulile. „Am avut încredere că părinţii nu îşi trimit copiii bolnavi, mai ales în contextul actual, dar m-am înşelat. În aproape fiecare clasă sunt copii cu simptome. Se văd cu ochiul liber. Nu trebuie să fii expert în sănătate ca să îţi dai seama că un copil nu se simte bine. Din păcate, nici măcar pandemia nu a reuşit să schimbe obiceiurile proaste ale unora dintre părinţi, cărora nu le pasă că îmbolnăvesc şi alţi copii. Nu mai spun de faptul că şi acel micuţ, fiind bolnav, abia se ţine pe picioare, dacă este adus într-o stare alterată la grădiniţă”, ne-a mărturisit Elena D., mama unei fetiţe de cinci ani.