Obiceiurile mizerabile ne costă scump. Până când îşi vor mai face turiştii nevoile în mare?

Vespasienele Tomisului vs haznalele lui Fagadau

Toata problema se reduce la educatie.Daca primarul si sefii de la ABADL au crescut cu wc-ul in fundul curtii ,constantenii si turistii sunt condamnati si ei sa mearga la wc-ul din fundul curtii sau mai rau sa mearga sa-si faca nevoile in mijlocul naturii. Marii " specialisti", de la DSPJ ar fi trebuit prima data sa-l intrebe pe domn primar cate toalete publice sunt in Constanta.Sa nu mai spunem ca pe locul fostelor toalete publice s-au construit baruri( vis-a vis de Liceul International,barul care se afla in parc este construit pe o fosta toaleta publica) sau cine stie ce alte minunatii. Ii intreb pe "specialistii" DSPJ, cate WC-uri publice s-au construit pe litoralul romanesc?Cat de curate si sanatoase sunt celebrele WC-uri ecologice care au impanzit orasul?Au inspectat oare "specialistii" DSPJ vreodata aceste wc-uri ecologice?Ii rog sa faca un experiment, doar sa treaca zilnic pe langa WC-urile instalate langa Spitalul judetean,nu sa intre.Sa simta si ei miresmele de sanatate ce vin de acolo.Firma care are afacerea de cate ori pe zi le vidanjeaza si le dezinfecteaza?Nimeni nu stie. Daca din scaldatul in mare iau bolile enumerate de "specialisti" atunci din wc-urile ecologice ale lui Fagdau ce naiba pot lua?Ebola?Ciuma? PS.Degeaba parvenitul din fruntea orasului si-a tras BMW si s-a plimbat prin toata Europa, ca tot la stadiul de omul cavernelor a ramas.Se pare ca tomitanii aveau mai multe vespasiene pe cap de locuitor decat numarul de wc-uri(haznale) publice pe care le au constantenii acum in sec XXI sub conducerea PSD-Fagadau.