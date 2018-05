Oana Zăvoranu, ATAC LA PIŢIPOANCELE din cluburile de fiţe din Mamaia: „Baragladine obosite, în latexuri pe 30 de grade, cu ochelari de schi şi pene”

Oana Zăvoranu, ATAC LA PIȚIPOANCELE din cluburile de fițe din Mamaia: „Baragladine obosite, în latexuri pe 30 de grade, cu ochelari de schi și pene”

Oana Zăvoranu nu a mers la mare de 1 Mai, așa cum a făcut „toată lumea bună” din București, dar a ținut să le transmită celor care s-au expus excesiv în aceste zile pe Facebook și pe Instagram că a preferat să respire aer curat în altă parte.„Știu ca nu sunt ‘cula’ că nu am plecat la mare cu toată turma de looserițe influencere MY ASS ‘și vedete wannabe’..., dar încerc să ‘supraviețuiesc’...😂😂😂...cu greu, dar o fac...😂😂😂Când te respecți cu adevărați nu poți respira același aer poluat psihic și energetic, cu ‘nimeniurile’ venite să se spargă ‘în bășini răsuflate’, într-un sătuc numit ... Mamaia...Ticsit de baragladine obosite, schimonosite , pe 30 grade în latexuri, ochelari de schi.. pene și blănuri crăcite ca ele...🤢,( a pardon, cică sunt ‘fashioniste, vlogărițe și influencere, am uitat) 😂😂😂...și ‘bărbații fatali’, plini de burți, șlapi cu blană (horror șlapii aia ) 😱😱😱, chelie și transpirație abundentă, cu miros de ceapă!Ca d-aia ,’ fraierii’, o ard pe ‘culeanu’ prin L.A sau Miami... înțelegeți ce spun...??! Acolo aia se distrează, fără să sufere ca voi, sau să vrea să demonstreze ceva... fără pene în cap și papuci cu blană... ăia își petrec timpul frumos... și That’s it! Înțelegeți baragladinelor? Înțelegeți cocalarilor?Care veniți voi în fițe și figuri, și comandați pt toate gâștele opărite, moarte de foame, ‘sanchi ‘ ....șampanie de 100k?..,,Really?... păi dacă se fac 12 în lume, cam care sunt șansele ca una din ele să ajungă pe gâtul unui pulifric, și al ratatelor din jurul lui?... în sătucul Mamaia ????Vă zic eu ....‘ ZERO’ !Mai bine v-ați plăti restanțele pe la întreținerea de la bloc, lumina, gazele, telefonul...Că dați ‘bipuri’, râsurilor, când vreți să sunați, că nu mai aveți credit.....,da, ați fost ‘miezul din dogoașcă cică’, pe la mare???Hai, luați-vă fraierele împăiate, și cântați la altă masă, că asta e ocupată!Prostiți voi în mintea voastră behăită, lumea, (destulă ce-i drept), cum că faceți și dregeți...🤢Nu influențați nici măcar o găină care a scăpat din curte, darămite, pe vreunii care au mai mult de doi neuroni...GET LOST BITCH !...you and that motherfucker of yours!”