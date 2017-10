Oamenii de ştiinţă caută soluţii pentru conservarea ecosistemului din Marea Neagră

Oamenii de știință caută soluții pentru conservarea ecosistemului din Marea Neagră

În perioada 28 - 31 octombrie, la Hotel Flora din stațiunea Mamaia are loc Conferința Bianuală a Mării Negre. Evenimentul este organizat de Comisia Mării Negre, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice din România și Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare „Grigore Antipa“ Constanța și are loc la Hotel Flora, din Mamaia.Obiectivul conferinței este de a realiza un cadru comun pentru a atrage atenția publicului asupra importanței conservării ecosistemului marin, precum și a necesității desfășurării unor acțiuni concertate pentru a diminua efectele activităților umane asupra biodiversității și calității apelor Mării Negre. În plus, acest eveniment subliniază faptul că Marea Neagră nu poate fi gestionată decât printr-o cooperare strânsă a țărilor riverane, sub auspiciile Comisiei pentru Protecția Mării Negre împotriva Poluării.Evenimentul include șase secțiuni științifice, în cadrul cărora cercetători din peste 15 țări vor dezbate lucrări din domeniile poluare și eutrofizare, biodiversitate și funcționarea ecosistemelor, impactul activităților socio-economice asupra mediului marin, managementul integrat al zonei costiere, schimbările climatice și impactul acestora asupra ecosistemului marin și modelare eco-sistemică.