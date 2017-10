O viaţă întreagă pe stradă! Doarme într-o maşină în spatele Maritimo

O viață întreagă pe stradă! Doarme într-o mașină în spatele Maritimo

În spatele centrului comercial Maritimo, pe o alee pietruită doar pe jumătate, cu mult noroi și nenumărate gropi, lângă gardul de plăci de beton, este parcată o mașină roșie veche, cu roțile din față puse sub ea și cu ferestrele aburite. Acolo este „acasă“ pentru nea Octavian.Acolo l-am găsit și noi într-o dimineață însorită de toamnă târzie, cu o carte în mână și cu o pătură pe picioare. Stătea pe bancheta din spate și încerca să nu se miște prea mult, pentru că îl doare tare un umăr. Din cauza problemelor de sănătate, nu-l mai țin picioarele și zilele trecute s-a dezechilibrat și a căzut. Probabil că și-a dislocat umărul, dar nu s-a dus la spital. Spune că nu au cu ce să-l ajute.Nea Octavian are 67 de ani și locuiește de aproape un an în Dacia veche. Se gândește că îi va fi mai ușor iarna aceasta, pentru că de acolo nu-l poate goni nimeni. Mașina i-a cumpărat-o fiica sa cu 500 de lei, pentru ca să nu mai doarmă în subsolul unui bloc, ca iarna trecută. Femeia nu are unde să îl adăpostească, pentru că stă în casa soacrei ei, împreună cu cei trei copii. Îi duce însă de trei ori pe zi mâncare, îl ia acasă, îl spală, i-a făcut dosarul de pensie, cardul de sănătate, dar are un regret mare: nu poate să îl ia de pe stradă.„Am depus dosar din 2011 pentru cartierul social Henri Coandă, dar nu i-a fost dată nici măcar o cameră mică. Acum se construiesc alte blocuri, am mers din nou să vorbesc la primărie, dar, la fel, nu mi s-a dat nicio speranță. Am încercat și la azilul de bătrâni de pe strada Unirii. Acolo mi s-a spus de la început că trebuie să aibă pensia cel puțin o mie de lei, ca să poată fi primit. El are pensie de 400 de lei. Nu pot nici măcar să închiriez ceva, pentru că nu am posibilitatea să îl ajut cu plata utilităților. De-abia ne descurcăm așa!”, ne-a povestit Mădălina Vișan, fiica lui nea Octavian.„Nu am reușit să îl internez nicăieri!“Povestea tristă a celor doi pornește în anii ’90, când, dintr-o familie fericită, așezată la casa ei, printr-o serie de ghinioane, au ajuns pe drumuri. Mădălina era o fetiță bolnăvicioasă, cu probleme grave la plămâni, iar medicii i-au recomandat părinților să o ducă la munte, unde aerul tare o va pune pe picioare. Oamenii au lăsat totul baltă și s-au mutat pe lângă Brașov, unde, mulți ani la rând, au locuit și muncit prin ferme. Când Mădălina a mai crescut, s-au întors în Constanța și au stat cu chirie o perioadă.„Mama mea a fost alcoolică. La ea a fost o boală foarte gravă, care avea nevoie de tratament. Ajunsese să bea spirt, parfum, orice avea puțin alcool. La 44 de ani a murit și tata nu a mai avut puterea să meargă mai departe. Am rămas pe străzi, am dormit pe unde am apucat. Eu m-am mutat la soțul meu, dar el a rămas pe străzi. De 22 de ani trăiește așa. De puțin timp am reușit să îi fac dosarul de pensie și acum măcar are ăștia 400 de lei. Nu bea deloc. Are probleme cu inima, dar nu am reușit să îl internez nicăieri”, ne-a povestit Mădălina.„Să ne zici unde dormi că, dacă mori, măcar să te găsim!“Am întrebat-o dacă nea Octavian a mers iarna trecută, când au fost gerurile mari, în adăpostul pus la dispoziție de primărie și ne-a spus că nimeni nu a venit niciodată să îi spună să meargă acolo.„A stat într-un subsol de bloc, dar îl mai goneau oamenii, se întorcea iar. În fiecare noapte mă gândeam că poate a doua zi îl vor găsi mort. Îl cunosc și polițiștii de la Secția 2. I-au spus: «Nene, să zici pe unde dormi că, dacă mori, măcar să te găsim!», ne-a destăinuit femeia.Nea Octavian nu ne-a spus prea multe. Doar că au fost ani în care și-a pus speranța într-o locuință socială de la primărie. Acum nu mai speră nimic. Își petrece timpul citind. Înainte se mai plimba prin zonă, dar acum abia mai poate să iasă din mașină.„Cel mai greu este noaptea. Trece greu timpul. De-abia aștept să se lumineze. Acum nu este frig. Mă învelesc și este bine. Oi vedea cum o fi la iarnă. Oricum este mai bine decât pe stradă. Măcar aici stau liniștit”, ne-a spus omul.v v vPersoanele care vor să-l ajute pe nea Octavian cu haine, pături sau cu mâncare pot contacta redacția „Cuget Liber”, pentru a le oferi datele de contact ale fiicei acestuia.