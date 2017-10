O tonă de doze din aluminiu colectată la ExtravaCANza 2014

O tonă de doze de aluminiu a fost colectată în numai trei week-end-uri, pe plaja Cleopatra din Mamaia. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul celei de-a cincea ediție a campaniei ExtravaCANza, organizată de Asociația Alucro. Scopul principal al campaniei a fost acela de a-i informa pe turiști și de a-i face să conștientizeze importanța colectării și reciclării dozelor din aluminiu.În zilele de vineri, sâmbătă și duminică ale lunii iulie, respectiv 4 - 6, 11 - 13, 18 - 20, turiștii prezenți pe plaja Cleopatra din stațiunea Mamaia au fost invitați de organizatori să aducă 10 doze goale, în schimbul cărora ei au primit o doză de suc, bere sau energizant. Timp de trei week-end-uri, turiștii au avut atât ocazia de a colecta și recicla dozele din aluminiu, cât și de a lua parte la o serie de activități distractive, pentru toate categoriile de vârste: concursuri cu premii pentru cei care au înscris cele mai multe goluri la poarta gonflabilă Every Can Counts, tombole, distracție și voie bună.„Deși vremea nu a fost favorabilă și gradul de ocupare a stațiunii a fost undeva în jurul a 30% din capacitatea totală, această ediție a reușit să transmită mesajul celor aflați în Mamaia, în perioada celor trei week-end-uri de ExtravaCANza. Unul dintre punctele de atracție a fost mica expoziție de obiecte realizate din doze de aluminiu, expusă pe plaja, care a atras privirile tuturor trecătorilor indiferent de vârsta. Într-un ritm alert, încă de la primele ore am primit dozele aduse de turiști și le-am ferit informații despre modalitatea de a continua această acțiune și în viața de zi cu zi, în locațiile unde sunt aparate de colectare”, a declarat Adina Magsi, director general al Asociației Alucro.ExtravaCANza se adresează celor care acționează responsabil față de mediul înconjurător și calitatea vieții, prin acțiuni de CSR la nivelul organizațiilor și comunităților, „actorilor” implicați direct sau indirect în managementul deșeurilor și nu în ultimul rând, populației în ansamblu.