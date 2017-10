O sută de sindicalişti constănţeni au pichetat, ieri, sediile PSD şi PD-L

O sută de sindicaliști constănțeni au pichetat, ieri, sediile PSD și PD-L

Aproximativ o sută de sindicaliști din sănătate, învățământ și din rândul funcționarilor publici au pichetat, ieri, pentru două ore, sediile din Constanța ale partidelor aflate la guvernare. Aceasta a fost, după cum au subliniat participanții, prima măsură de protest, urmând ca pe 5 octombrie să fie organizate greve generale în întreg sistemul bugetar. Membrii sindicatelor din întreaga țară, reunite în Alianța Bugetarilor, au organizat, ieri, între orele 11,00 - 13,00, pichetări ale sediilor Partidului Democrat - Liberat (PD-L) și Partidului Social Democrat (PSD) din reședințele de județ. Manifestările au fost organizate pentru a solicita, în primul rând, renegocierea în regim de urgență a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, sindicaliștii declarându-se, în repetate rânduri, nemulțumiți de indicii de salarizare propuși de Guvern. Pichetări au fost organizate și în municipiul Constanța, aproxi-mativ o sută de sindicaliști, mem-bri ai Sanitas, ai Sed Lex și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), strângându-se în fața sediilor celor două par-tide. Participare redusă a profesorilor Participarea cadrelor didactice a fost extrem de redusă, fapt reclamat de Ioana Purcărea, liderul filialei constănțene a FSLI. „Prezența colegilor mei la pichetarea de astăzi lasă de dorit. Au fost zece persoane în fața sediului PSD. Oricum, nu am avut cu cine discuta, pentru că la reședința PSD nu era nimeni”, ne-a spus liderul de sindicat. În același interval orar, sindicaliștii din sănătate și cei de la Sed Lex, în total aproximativ 90 de persoane, au pichetat sediul PD-L din zona Gării Constanța. „Printre revendicările noastre se numără stoparea disponibilizărilor în sectorul bugetar, pentru că nu suntem atât de mulți precum se spune. De asemenea, renunțarea la acordarea concediului fără plată forțat și asigurarea resurselor financiare pentru sistemul sanitar. Chiar trebuie să subliniem că am pus această revendicare înaintea celei privind asigurarea drepturilor salariale, pentru că noi ne gândim și la pacienți. În ultimele luni, în sistemul sanitar, au fost asigurate doar salariile, nu și banii pentru medicamente și materiale sanitare. Dar nu se poate face medicină astfel”, ne-a declarat Nicu Manea, liderul filialei constănțene a Sanitas. Sanitarii cer bani pentru medicamente La acțiunea de protest au fost prezente cadre medicale din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Spitalul Orășenesc Cernavodă etc, toate reclamând lipsurile cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. „Nu este plăcut nici pentru noi să le spunem pacienților că trebuie să-și cumpere medicamentele și materialele sanitare necesare. Pe noi ne iau la întrebări, pentru că ei contribuie la fondul național de sănătate, iar când ajung la spital sunt puși să scoată bani din buzunar. Le explicăm și ne înțeleg. Întrebarea noastră este ce se întâmplă cu banii, unde să duc, pentru că în sănătate nu se întorc”, ne-a spus una dintre cadrele medicale protestatare. Sanitarii nu au avut, nici ei, vreun răspuns din partea pedeliștilor cu privire la re-vendicările prezentate. Au primit, în schimb, cafele pe toată durata pichetului. Următorul pas - greva generală de pe 5 octombrie Sindicaliștii anunță că nu se vor opri aici și că, luni, 5 octombrie, vor organiza greve generale. Astfel, în unitățile sanitare vor fi la muncă aproximativ o treime din cadrele medicale, cât să fie asigurate urgențele și internările. „Suntem pregătiți, de asemenea, ca din 20 octombrie să organizăm noi, Federația Sanitas, acțiuni cu cei 20.000 de membri din întreaga țară, dacă nu vom găsi înțelegere”, a adăugat Nicu Manea. Cât privește unitățile de învățământ, Ioana Purcărea a reiterat recomandarea ca preșcolarii și școlarii să stea acasă în ziua respectivă. „Subliniez că este o recomandare, pentru a nu intra în contradicție cu legea. Am discutat cu liderii de sindicat din toate școlile din Constanța și am fost informată că peste tot va fi organizată greva generală”, ne-a spus Ioana Purcărea. La nivelul național, reprezentanții sindicatelor au primit promisiuni din partea ministrului Muncii, Marian Sârbu, că va dialoga cu reprezentanții comisiilor din Parlament privind revendicările prezentate.