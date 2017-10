O şansă uriaşă pentru pacienţii cu accidente vasculare cerebrale!

O șansă uriașă pentru pacienții cu accidente vasculare cerebrale!

Șeful secției Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU), dr. Anca Hâncu, a declarat că speră ca, în câteva luni, constănțenii care ajung la SCJU cu accidente vasculare cerebrale să poată fi salvați într-o unitate modernă de stroke (serviciu de urgență), așa cum există în marile orașe din țară.Zeci de pacienți ajung, în fiecare lună, la SCJU în urma unui accident vascular cerebral, unde, de foarte multe ori, sunt transferați la diferite clinici universitare din țară, tocmai din lipsa acestui serviciu de urgență.„În prezent, ne chinuim să facem referatul cu ce este necesar pentru această unitate de stroke. După ce se reface Unitatea de Primire a Urgențelor, sperăm să înființăm și o unitate de stroke, cu două paturi, care pentru Constanța este absolut necesară, mai ales că la noi patologia neurologică este cel mai des întâlnită. Evident, aceasta ne-ar ajuta foarte mult, pentru că, chiar dacă există elicopter pentru transportul pacienților în stare gravă la București, până ajung acolo, durează. Așa că, dacă vom avea tot ce ne trebuie aici, pacienții ar rămâne fără dizabilități, fără sechele. Practic, tromboliza care s-ar face în unitatea menționată ne-ar ajuta ca pacientul să plece pe picioarele lui, fără deficit motor. Desigur, acest lucru s-ar întâmpla numai dacă pacientul respectiv este tratat în cel mai scurt timp posibil. Oricum, dacă referatul va fi aprobat, Ministerul Sănătății ne va da fondurile necesare”, a precizat dr. Anca Hâncu.Ca urmare, unitatea de stroke este strict necesară pentru bolnavii din județul nostru, a căror viață atârnă de un fir de ață uneori. Aici, ar putea fi tratate toate acele persoane ce suferă de accident vascular cerebral și care, de cele mai multe ori, are legătură cu vârsta, hipertensiunea arterială, obezitatea, diabetul. Practic, acest diagnostic reprezintă o obstrucție a unei artere care vascularizează o parte din creier. Afecțiunea este dată de un tromb, adică de un cheag de sânge, care poate fi scos cu ajutorul trombolizei, ce topește cheagul. Altfel spus, perfuzia intravenoasă trebuie făcută până-n patru ore de la momentul în care o persoană realizează că nu mai poate mișca mâinile sau picioarele, are asimetrii faciale ori nu mai poate vorbi ca înainte, motiv pentru care trebuie să se prezinte de urgență la spital. „Pentru cei care nu se încadrează în cele patru ore, se aplică tratamentele clasice”, a mai spus specialistul.Totuși, pentru ca acești bolnavi să aibă șanse reale de supraviețuire, este nevoie mai întâi ca unitatea de stroke să aibă cel puțin doi-trei medici formați într-un centru unde se face deja tromboliză, o metodă asemănătoare cu ceea ce fac deja medicii de la Cardiologie, în cazul infarctelor.„Exact același lucru se face și în cazul infarctelor cerebrale, iar acest lucru se numește tromboliză, doar că aceasta trebuie făcută în unitatea de stroke. Pentru a-i salva, însă, pe cei cu accident vascular ischemic, este necesar ca ei să ajungă la noi în așa-zisa fereastră terapeutică, adică în primele patru ore de la producerea accidentului, pentru ca acel cheag să poată fi dizolvat, cu ajutorul trombolizei. În acest fel, bolnavul poate fi recuperat, de cele mai multe ori, fără să rămână cu deficit neurologic sau tulburări de limbaj. Practic, el poate fi redat statusului anterior, deci, cu cât ajunge mai repede la spital și cu cât aceste demersuri sunt făcute mai repede, cu atât șansele lui să rămână fără sechele sunt mai mari. Oricum, sunt niște condiții foarte clare, care hotărăsc ca un bolnav să beneficieze de această terapie modernă”, a spus, la rândul său, dr. Ildiko Toldișan, medic specialist neurolog.În mod normal, a subliniat dr. Toldișan, un accident vascular acut de tip hemoragic și ischemic trebuie să fie monitorizat cel puțin 24-48 de ore; or, acest lucru înseamnă o secție de terapie intensivă neurologică, cu consulturi care să se facă în primele ore și bolnavul să poată fi urmărit.Referitor la tromboliză, aceasta presupune injectarea unei substanțe care dizolvă cheagul situat pe vasul de sânge și care o astupă. În acest fel, se dă drumul la fluxul sanguin să circule, iar blocajul rămâne la minimum.