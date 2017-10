O şansă pentru tratarea pacienţilor cu scleroză multiplă. Bolnavii nu vor mai fi puşi pe drumuri

O șansă pentru tratarea pacienților cu scleroză multiplă. Bolnavii nu vor mai fi puși pe drumuri

Dacă în anii trecuți, scleroza multiplă nu făcea prea multe victime în rândul tinerilor, în ultima perioadă, boala i-a afectat și pe ei. Pentru a putea trata cât mai bine acești bolnavi, medicii constănțeni își doresc să înființeze un centru special pentru ei, în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.„În Constanța nu avem așa ceva și am considerat că este absolut necesar un astfel de centru, dar până acolo este nevoie ca noi să întocmim un dosar, ce trebuie aprobat de Ministerul Sănătății. Spitalul ne sprijină demersul, iar personalul medical ne va ajuta la completarea numeroaselor acte ce vor fi trimise în capitală, pentru aprobarea acestui proiect. Din păcate, de ceva vreme, Bucureștiul nu mai are posibilitatea să asigure asistența medicală pacienților pe care noi îi trimitem la ei, mai ales pentru că județul Constanța trimite un număr prea mare de bolnavi acolo. La acest moment, vorbim deja despre scleroză multiplă la persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 23 de ani, ceea ce este o mare problemă, cu deficite motorii, care nu se pot ține pe picioare, cu tulburări vizuale. Noi vrem să-i ajutăm pe toți să se simtă mai bine și, de aceea, este nevoie de un astfel de centru, pentru a-i ajuta și, bineînțeles, ei să nu mai fie puși pe drumuri pentru tratament”, a declarat pentru „Cuget Liber”, dr. Any Docu Axelerad, coordonatorul acestui proiect.Scleroza multiplă este o boală inflamatorie în care tecile izolatoare ale celulelor nervoase din creier și măduva spinării sunt deteriorate. Această deteriorare afectează capacitatea sistemului nervos de a comunica, producând o plajă largă de semne și simptome, incluzând handicapuri fizice, mentale și, uneori, probleme psihice.Medicul a precizat că aceasta este o boală autoimună, care poate apărea și după o naștere, un stres post-operator, uneori chiar și o banală operație de apendicită.„Pentru un pacient care nu se știe cu scleroză multiplă, acest lucru accelerează fragilizarea sistemului imunitar”, a explicat specialistul.În prezent, nu se cunoaște niciun tratament pentru scleroza multiplă care să vindece boala. Diversele terapii care li se aplică acestor bolnavi urmăresc, însă, îmbunătățirea funcțiilor după fiecare episod și, desigur, prevenirea altora noi. Altfel spus, scleroza multiplă este o boală în care nervii sistemului nervos central, respectiv cei ai creierului și măduvei spinării nu mai funcționează cum trebuie, îmbolnăvindu-se treptat. Această boală se poate manifesta prin tulburări de vedere, dublarea vederii, parestezie sau amorțeli în anumite zone ale corpului, asimetrii faciale, îngreunarea mersului, tulburări de echilibru. Toate acestea sunt simptome care ar trebui să fie ca niște semnale de alarmă. Tocmai de aceea, este necesar ca persoanele care prezintă aceste semne să fie văzute de urgență de un medic și să-și facă investigații de specialitate, ca examenul RMN cerebral și cel la nivelul coloanei.Desigur, există forme care evoluează în pusee și sunt forme cu o evoluție progresivă, spre agravare. În cazul în care aceste simptome sunt neglijate, evoluția poate fi imprevizibilă și bolnavii pot ajunge la un grad mare de invaliditate, cum ar fi căruciorul rulant la vârste tinere.