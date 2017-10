O şansă pentru clădirile istorice din Constanţa. Cine se înhamă să le reabiliteze

2

E vremea pupaciosilor

Am fost invatati sa credem ca proprieterii caselor revendicate sunt principalii vinovati de aspectul orasului vechi.Pe alta parte ni se spune ca ministrul este preocupat de starea cladirilor de patrimoniu si administratia locala e disperata,nu stie ce sa faca cu nepasarea proprietarilor.Aici mi-a dat o lacrima.Ni se spune sa stam linistiti ca dupa 25 de ani(un sfert de secol,mai oameni buni) autoritatile locale "au bagat" un proiect de impozitare suplimentara in sedinta de consiliu.Nimic mai fals.Vinonat de starea jalnica a cladirilor vechi,a fost,este si va fi primarul orasului,fie el Mazare,Fagadau sau altul.La nivel de administratie exista un dezinteres total fata de aspectul cladirilor.Tot orasul se dezvolta haotic.Primarii alesi de noi nu au viziune,nu au inspiratie,nu se pot concentra.Primarii alesi au o cultura generala indoielnica,submediocra,sunt slab pregatiti in administratie si meseria lor de baza,au interese de partid ascunse(nedeclarate in campania electorala),apara interesele haiducilor imobiliari,nu rezista tentatiei de a se imbogati,sunt plini de importanta functiei lor.Intentiile unui om pot fi ghicite si dupa faptele lui sau le citesti printre randuri in declaratiile lui.De exemplu:Mazare-"aceasta fata batrana si urata",Fagadau-"accente verticale" in centrul istoric.Fagadau este mai periculos decat invatatorul lui.Elevul isi va depasi maestrul.Sub masca lui de sfant reformator al administratiei si de iubitor de arta,cu aerele lui de intelectual,ne intinde cele mai parsive capcane.De exemplu,a inventat moda dezbaterilor publice.Chipurile,cetateanu se simte bagat in seama si Fagadau e "transparent".Dar pe la spate,pe ascuns Fagadau continua sa autorizeze cladiri intre blocuri,sa desfiinteze spatii verzi.Numai zilele trecute a fost dat in judecata de o asociatie de proprietari.Fagadau sa ne spuna ce are de gand sa faca cu scheletele din dulapul lui Mazare,cladirile noi si neterminate din Str. Traian,Poarta 1,Faleza Modern,Piata Ovidiu,Portul Tomis.Te ascult maeste.Nu-i nimic,pana una alta a inceput campania electorala si Fagadau a deschis zezonul de pupaturi cu pupaciosii de serviciu.Sa nu va mire,va pupa copii,scolarii,studentii,se va pupa cu mamele,cu bunicii si bunicutele copiilor.Va vizita gradinitele si azilele de batrani,va inaugura o trecere de pietoni,se va fotografia cu pusca,cu pisica lui,cu zmeul,in submarin,intocmai ca Mazare,micul Putin mioritic.