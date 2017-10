O şansă la viaţă! O nouă clinică de hematologie

O șansă la viață! O nouă clinică de hematologie

În cazul acestora, transplantul de măduvă este o procedură medicală complexă, dar vitală. Prin deschiderea unor noi centre de diagnostic și transplant, vor fi asigurate cele mai moderne tehnici și tratamente medicale sunt accesibile pacienților români.Investiția derulată de Ministerul Sănătății este cuprinsă în programul de guvernare care are ca obiectiv dotarea și extinderea spitalelor românești.La fel de important, în cadrul Institutului Oncologic de la Cluj, Ministerul Sănătății a alocat și pus în funcțiune șapte noi aparate de anestezie, achiziționate prin Programul Băncii Mondiale privind reforma sectorului sanitar. Noile aparate au fost repartizate în cadrul blocului operator al Institutului, care cuprinde 12 săli de operații și are o activitate, în medie, de 8.000 intervenții chirurgicale anual.În cadrul aceluiași program, în primele șase luni ale acestui an, Ministerul Sănătății a realizat investiții în valoare de aproximativ 12 milioane euro, iar alte investiții majore în infrastructura de sănătate au intrat în linie dreaptă.Astfel, au fost achiziționate 277 de mașini de anestezie, destinate blocurilor operatorii din aproximativ 50 de unități sanitare. Au fost finalizate procedurile de furnizare a echipamentelor medicale necesare pentru unitățile de primiri urgențe din 68 de spitale regionale, strategice, institute medicale, spitale județene, spitale de pediatrie și spitale de suport. Este vorba despre echipamente de monitorizare, ventilatoare, ecografe, valoarea totală a acestora ridicându-se la aproape 4 milioane de euro.Tot în acest an, vor fi achiziționate echipamente moderne de radioterapie pentru un număr de cinci spitale, din București, Constanța, Galați și Baia Mare. De asemenea, până la finalul anului, se vor achiziționa alte cinci astfel de aparate de radioterapie pentru dotarea spitalelor din Craiova, Cluj, Timișoara, Oradea și Târgu Mureș.Totodată, Ministerul Sănătății este în proces de achiziționare a unui număr de 12 aparate computer tomograf (CT) și a 21 de aparate de rezonanță magnetică nucleară (RMN). Dotarea cu echipamente de diagnostic imagistic se va face pentru toate spitalele județene, regionale și univesitare care nu dispun, în prezent, de aceste servicii moderne de diagnostic.