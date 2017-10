O româncă, printre câștigătorii marelui premiu la loteria din Spania

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O româncă se numără printre câștigătorii marelui premiu al loteriei spaniole. Femeia va primi 400.000 de euro, dar va plăti către stat un impozit de 20%.Femeia are 33 de ani, este dintr-o localitate din Satu Mare și locuiește de 15 ani în Spania, potrivit Digi24.ro.Ea a aflat vestea abia după ce a plecat de la serviciu. Va împărți averea nu doar cu statul spaniol, care îi ia impozit, ci și cu rudele, pentru că au pus împreună bani să cumpere biletul.„Când am ieșit de la muncă și am văzut că s-a extras El Gordo... Am zis nu, prima dată nu am crezut. Am venit repede acasă și am sunat-o pe soacra mea. Era deja la bancă. Emoții, emoții mari. Eu vreau să-mi cumpăr aici un solar pentru că afacerea cu sere merge bine”, a spus Irina Dobras, câștigătoarea premiului.Și am putea afla că mai mulți conaționali s-au îmbogățit. 160 de bilete câștigătoare au fost vândute la Rochetas de Mar, unde o treime dintre locuitori sunt români.Fondul de câștiguri al loteriei de anul acesta a fost de peste două miliarde de euro. Loteria de Crăciun este foarte populară printre iberici. Anul acesta trei sferturi din populația Spaniei a cumpărat bilete.