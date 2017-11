O propunere de nota 10: În loc de gunoaie, cămin pentru militari, în cartierul Baba Novac

Am scris, luna trecută, despre proiectul construcției unei străzi (Prelungirea Delavrancea), în cartierul Baba Novac/Anadalchioi, blocat însă de refuzul Armatei de a ceda în folosul comunității o suprafață din terenul pe care îl are în proprietate.Prezentam totodată și o galerie foto cutremurătoare, cu imagini ce fac de rușine un oraș ce se pretinde european: tone de gunoaie, mizerii, bălării, hoituri și personaje cel puțin dubioase care mișună prin zonă.Seria articolelor respective a generat un val uriaș de comentarii. Multe dintre ele au venit din partea unor oameni care cu siguranță nu au avut răbdarea de a citi în întregime articolele, pentru că altfel nu-mi explic cum de s-au grăbit să mă acuze că fac jocurile unor rechini imobiliari, când am scris negru pe alb că nu militarii au făcut munții de gunoaie și am prezentat PUZ-ul propus de Primăria Constanța, care presupune în acea zonă construcția unei străzi, cu folosință publică (nu blocuri, nu case, nu mall-uri!). Cel mai probabil, Armata nu va ceda terenul, iar proiectul va fi abandonat. Asta pentru că, la solicitarea Primăriei Constanța, răspunsul a fost unul negativ.„În baza certificatului de urbanism nr. 3760/03.11.2015, a cărui valabilitate a fost prelungită până la 03.11.2018, Statul Major General a emis avizul nefavorabil nr. DT 2970/22.05.2017, motivat de faptul că zona supusă studiului se suprapune pe o porțiune a cazărmii nr. 390 Constanța, aflat în administrarea MApN. Pentru reluarea procesului de avizare este necesară refacerea documentației astfel încât zona studiată să nu se suprapună pe suprafața aferentă imobilului militar“, se arată într-o adresă trimisă de Compartimentul comunicare și relații mass media al Primăriei Constanța pe adresa redacției „Cuget Liber”. Dacă PUZ-ul va fi aprobat, demersurile ar putea fi reluate, însă orizontul temporal e dificil de estimat, la fel ca și schimbarea de optică a Armatei.„Demersul privind solicitarea unei porțiuni din terenul aflat în imediata apropiere a cartierului Baba Novac și în administrarea Ministerului Apărării Naționale (MApN) în vederea amenajării străzii Prelungirea Barbu Ștefănescu Delavrancea se poate face ulterior aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Constanța. „În situația în care MApN își va menține punctul de vedere prezentat în aviz, pentru realizarea străzii cu acces la cartierul Baba Novac și, implicit, decongestionarea traficului din zonă, Primăria Constanța va avea în vedere aceste necesități în momentul elaborării documentației Plan Urbanistic General”, se mai arată în comunicatul trimis pe adresa redacției „Cuget Liber”.XXXAcestea fiind datele problemei, locuitorii din cartierul Baba Novac/Anadalchioi și-au cam luat gândul de la stradă și se gândesc acum ce se poate face pentru a scăpa de munții de gunoaie.„Ar fi fost foarte importantă această stradă, care ar fi făcut legătura între două cartiere și ar fi preluat mult din traficul de pe străzile Baba Novac și Ștefăniță Vodă. Să veniți să vedeți cum se circulă pe aceste străzi, nu numai la orele de vârf. Coze, blocaje, timp pierdut. Era bun și transportul în comun. În fine…Noi am înțeles că Armata nu cedează terenul. E dreptul lor, e în proprietatea lor, o fi un teren strategic de apărare, ei știu mai bine.Ce facem însă cu munții de gunoaie care zac sub ferestrele noastre? Ce facem cu personajele dubioase care mișună prin zonă, în căutare de fiare și alte lucruri care pot fi furate?”, declară Costică M., un locuitor al cartierului. Omul vine și cu o soluție: „Ar putea fi amenajat un parc sau ar putea fi construite cămine pentru militari. Cadrele militare se chinuie prin chirii, iar terenul zace plin de bălării. Astfel, s-ar rezolva mai multe probleme: militarii ar avea spații de locuit, iar zona ar scăpa de mizerie!”.XXXDragi constănțeni, dragi cititori: nu uitați că, mâine, de la ora 11.00, la sala „Remus Opreanu” din incinta Palatului Administrativ, va avea loc o nouă dezbatere publică pe tema PUZ-ului din Baba Novac/Anadalchioi. Toți cei interesați de acest plan sunt invitați să participe la discuții!