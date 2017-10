O problemă greu de rezolvat. Unde aruncăm mobila veche, fără să fim amendaţi

1

Idee

Draga Domn, intuiesc a fi avut ca referinta si ideea cu mini-furgoneta. Foarte bine, dar totusi o alternativa nu inseamna si obligatoriu. Tot atunci, au mai fost si alte ideei printre care si firme de colectare a "vechiturilor" din judet.(teoretic e o alternativa mai buna) Altii au mai zis si ca pretul poate fi mare daca se opteaza pt. o solutie proprie. (adica inchiriere de furgoneta). Intentia mea nu era de a va genera costuri suplimentare, chiar si eu ma uit uneori la fiecare banut, dar din cite am citit atunci dvs. ati spus ca nu sint alternative. (ati sunat si pe la unii si pe la altii si nimica. Pai eu v-am oferit o alternativa care implica si o suma de bani. Problema dvs. ar avea o solutie cu ceva gologani). Totusi referitor la inchiriat, pai in nici un caz costurile nu ar fi exagerate. Un exemplu simplu. O canapea obisnuita noua ar fi undeva de la 500 lei. (intuiesc poate si transport inclus, depinde de magazin) Pai sa inchiriezi un mijloc de transport adecvat, eventual si manipulanti nu cred ca ar fi mai mult de 100 lei ! ( nu stiu exact preturile dar eu am inchriat ceva similar acum ceva ani si per total am platit sub 50 lei. Eu am incarcat-descarcat ceva mai multe obiecte dintr-o locatie in alta) Alt aspect, din cite citesc dvs. afirmati ca si contra cost firma respectiva nu va poate ajuta (dimensiuni) iar ziarul zice ca aceeasi firma poate rezolva problema. Pai pe cine sa credem ? Poate e bine sa relatati si ziarului cu cine ati vorbit acolo la firma, adica e o problema : una se zice unui cetatean si alta se scrie in ziar. Nu e normal ( mergind pe buna-credinta atit a dvs. cit si a firmei. Dar totusi undeva este o neconcordanta. E bine de stiut si unde ?) Partea buna din toata conversatia este ca acuma aveti o solutie mai acceptabila (inclusiv financiar), solutie poate utila si altora cu probleme similare. Sa inteleg ca inca nu ati rezolvat problema initiala. Daca veti reusi si cu firma indicata aici (eu va doresc succes), poate e bine sa povestiti si cum a mers. Adica sa stie si altii care sint interesati. (inclusiv daca din partea dvs. a fost nevoie de ceva parale pe chitanta si cit ?) Toate cele bune !