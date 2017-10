O nouă provocare PlayEnergy pentru elevii de gimnaziu şi liceu

O nouă provocare PlayEnergy pentru elevii de gimnaziu și liceu

Enel România a lansat ediția din 2016 a competiției naționale PlayEnergy. Până pe data de 30 iunie, profesorii de gimnaziu și liceu pot depune proiecte pentru a participa la concurs.PlayEnergy este programul educațional internațional al grupului Enel, care are drept scop informarea și creșterea gradului de conștientizare cu privire la domeniul complex al energiei în rândul generațiilor tinere. Tema din acest an este „Folosește-ți energia!”. Școlile gimnaziale și liceele din cele trei zone deservite de către Enel se pot alătura concursului.Școlile câștigătoare, în funcție de locul ocupat, vor primi sponsorizări și echipamente high-tech, în timp ce câștigătorii premiului întâi, la categoria liceu, vor primi o excursie de trei zile în Italia, pentru a participa la gala internațională de premiere PlayEnergy. Pentru a participa, profesorii trebuie să formeze și să coordoneze o echipă de maximum cinci elevi din aceeași etapă de studiu (gimnaziu sau liceu). Proiectele pot fi editate în orice tip de format, de la electronic la model, aplicații practice, studii.La fel ca în fiecare an, cadrele didactice și elevii pot primi gratuit kit-ul PlayEnergy 2016 sau îl pot descărca de pe site-ul dedicat: http://playenergy. enel.com. Kit-ul cuprinde o serie de materiale, care includ informații cu privire la resursele energetice, experimente și inovații la nivel mondial, cu exerciții și sugestii pentru proiecte. Site-ul este disponibil în toate limbile țărilor participante: acesta este un instrument esențial pentru conectarea claselor implicate în proiect, unde profesorii și elevii pot găsi, printre altele, materiale educaționale, conținuturi multimedia, jocuri și experimente interactive.Termenul limită de înscriere a proiectelor în competiție este 30 iunie. După înregistrare, proiectele vor intra în faza de jurizare regională. Pentru fiecare regiune, un juriu format din experți va selecta primele trei echipe pentru fiecare etapă de studiu (trei proiecte pentru gimnaziu și trei pentru licee), pe baza mai multor criterii, cum ar fi relevanța pentru temă, creativitatea, originalitatea. Juriul regional poate oferi, de asemenea, premii speciale, care să permită accesul la selecția la nivel național. În cea de-a doua etapă a fazei de jurizare, un juriu național va selecta, dintre toate proiectele selectate la nivel regional, primele trei echipe pentru fiecare etapă de studiu, pe baza acelorași criterii. Câștigătorii, atât profesori, cât și studenți, precum și instituția pe care o reprezintă, vor fi premiați în cadrul unei gale, care va avea loc în luna octombrie.