O nouă pauză de revigorare de la Rompetrol, în atmosferă de carnaval

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Rompetrol oferă o nouă pauză de revigorare, de această dată și în scop caritabil, precum și un carusel pentru cei care doresc să se bucure de atmosfera de carnaval. În acest sens, compania participă, în perioada 7-10 septembrie, la Romexpo, la cel mai mare festival food street din estul Europei, Bucharest Street Food Carnival.Astfel, în zona „hei by Rompetrol”, care promovează mâncarea sănătoasă care se prepară rapid, cei care doresc să încerce o nouă experiență revitalizantă pot savura limonada lui Iulian, oferind, prin cumpărare, o donație pentru Secția de Oncopediatrie a Spitalului „Marie Curie” din București. Cei care susțin această inițiativă primesc din partea Rompetrol și apă cu fructe, un produs marca hei aflat în topul preferințelor clienților săi.„După festivalurile culinare desfășurate în București, am mers mai departe și am reușit să îi introducem în atmosfera petrecerilor de weekend și pe cei care au călătorit pe Autostrada Soarelui. De asemenea, am fost prezenți la Mamaia, între 1-9 august, unde am oferit turiștilor de pe litoral și copiilor lor pauze reconfortante și răcoritoare, atunci când am avut o vreme caniculară. Prin intermediul acestor evenimente, am promovat un stil de viață sănătos și am oferit celor care ne-au vizitat prilejul să își verifice starea de sănătate. Ne preocupă nevoile comunităților în care ne desfășurăm activitățile, iar de această dată ne propunem ca prin intermediul acestor festivaluri să încercăm să îi ajutăm și pe cei care nu se pot bucura pe deplin de bucuria unor astfel de evenimente. În acest caz, este vorba despre copiii tratați la Secția de Oncopediatrie a Spitalului Marie Curie”, a declarat Gabriela Budișteanu, directorul de marketing al grupului KMG Rompetrol.A doua ediție a Bucharest Street Food Festival - The Carnival, cel mai mare eveniment de street food din Europa de Est, reunește aproape 100 de comercianți de mâncare, cei mai mulți adunați vreodată din România și se plasează astfel pe harta celor mai renumite festivaluri de mâncare europene. Participanții vor avea la dispoziție peste 20 de zone de relaxare, activități dedicate copiilor. Vor cânta Macanache, Subcarpați, Les Elefants Bizzares și mulți alții.