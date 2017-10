O nouă gamă de multifuncţionale Brother. Cum poţi să printezi o pagină cu doar 0,0065 de lei

O nouă gamă de multifuncționale Brother. Cum poți să printezi o pagină cu doar 0,0065 de lei

O nouă gamă de imprimante și multifuncționale inkjet color A4 a fost lansată, la Constanța, de către reprezentanța în România a Brother Central & Eastern Europe. Acestea sunt dedicate atât utilizatorilor casnici, cât și afacerilor mici și a fost creată pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieței, de imprimare la costuri foarte mici.Partenerii și clienții Brother au avut ocazia, ieri, la Constanța, în cadrul Roadshow-ului 2015 „Noile soluții de la Brother”, să vadă cele mai noi echipamente inkjet color, gama InkBenefit Plus, cu rezer-voare de cerneală reîncărcabilă și flacoane de cerneală incluse, pentru un cost de pagină extrem de redus. Invitații au testat echipamentele DCP-T300, DCP-T500W și DCP-T700W, precum și simplitatea modului de reîncărcare a acestora. Toate modelele noii serii au o garanție extinsă de trei ani.Gama InkBenefit Plus este formată din trei echipamente multi-funcționale inkjet color destinate birourilor mici și medii și utilizatorilor casnici: DCP-T300, DCP-T500W, și vârful de gamă, DCP-T700W. Toate cele trei modele oferă imprimare economică, inteligentă și de mare volum datorită sistemului ușor de utilizat de rezervoare de cerneală reîncărcabile. Sistemul permite utilizatorilor să reumple rezervoarele utilizând flacoanele de cerneală Brother disponibile. Noul sistem este foarte economic datorită capacității mari a flacoanelor: cu cel de cerneală neagră (120 de mililitri), cu un preț recomandat de numai 39 de lei, se pot imprima până la 6.000 de pagini cu un cost de pagină de numai 0,0065 de lei.Toate echipamentele din noua gamă sunt certificate Energy Star. Prețurile recomandate de vânzare sunt, pentru DCP-T300, 799 de lei, pentru DCP-T500W, 899 de lei, iar pentru DCP-T700W, 1.059 de lei.„Gama InkBenefit Plus este rezultatul abordării de către Brother a echipamentelor inkjet cu un cost foarte scăzut pe pagină și ușor de utilizat. Aceasta a debutat în 2014, cu introducerea pe piață a seriei InkBenefit, care a devenit rapid una din gamele de succes ale Brother. Noua abordare a produselor, centrată pe cartușe de mare capacitate și, în același timp foarte accesibile, s-a potrivit foarte bine așteptărilor utilizatorilor finali, rezultatele văzându-se în piață”, ex-plică reprezentanții Brother România.În cadrul roadshow-ului de la Constanța, a fost prezentată și oferta Brother de echipamente profesionale destinate mediului corporate, cu noile soluții pentru birouri mobile și soluții de scanare.Datorită succesului gamei Ink Benefit, cota de piață a Brother pentru echipamente inkjet A4, din Centrul și Estul Europei, a crescut cu aproape 20 la sută în 2014, față de 2013. Încurajată de acest suc-ces, compania Brother a decis să facă un nou pas, oferind pieței modelele InkBenefit Plus cu un cost pe pagină și mai scăzut. Brother estimează că noua gamă va fi de asemenea de succes în centrul și estul Europei, întrucât analiza segmentului pieței indică o continuare a creșterii la această categorie de produse.Helpdesk la CrucialDe peste 17 ani, Crucial Systems & Services este prezentă pe piața din sud-estul României, o piață mereu în schimbare, din ce în ce mai exigentă când vine vorba de noutate. Crucial Systems & Services este formată dintr-o echipă unită, care este conștientă că, în aceste zile, instruirea continuă în segmentul tehnologic este o cerință minimă pentru succes.Pe piața locală, Crucial Systems & Services oferă serviciul de Helpdesk 24 ore pe zi, 365 zile pe an în limba română, unde problemele de service ale clienților sunt rezolvate de către o echipă de ingineri cu experiență, specializați atât pe asistență hardware, cât și pe asistență software (aplicații economice, medicale, managementul documentelor și arhivă electronică, CRM, ERP, Business Inteligence) și consultanță IT&C.Având implementat un Data Center modern, Crucial Systems & Services oferă servicii de back-up de date, web hosting, servicii SaaS „software as a service” (arhivare, CRM online, share point).