O nouă consultare publică pentru Regulamentul de parcări în Constanţa

Proiectul de hotărâre, formă consolidată la data de 19 februarie, poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției, www.primaria-constanta.ro, la secţiunea Documente de interes public. De asemenea, Anexele 1 și 2 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din Municipiul Constanța pot fi citite la aceeaşi secţiune.





Propunerile, sugestiile sau opiniile constănţenilor, persoane fizice sau juridice, privind acest proiect pot fi trimise prin poștă, la sediul din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10, sau prin e-mail, la adresa parcari@primaria-constanta.ro. Materialele transmise trebuie să poarte mențiunea: „Recomandare la proiectul privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din Municipiul Constanța”.





Reamintim că, potrivit noului regulament, sunt prevăzute trei zone de parcări publice cu plată, cu metode diferite de taxare. Zona 1 cuprinde parcările din centrul municipiului, precum şi din apropierea pieţelor din oraş, Gara CFR, faleza de la Cazino, Poarta 1, iar aici se va putea parca maximum trei ore. Pentru primele două ore, tariful este de 7 lei pe oră plus TVA, iar pentru cea de-a treia oră, 15 lei plus TVA. Riveranii îşi pot achiziţiona un abonament anual, la nivelul taxelor aplicabile parcărilor rezidenţiale pentru persoanele fizice, iar instituţiile un abonament de 208 lei pe an.





În zona 2 sunt incluse parcările din cartiere, inclusiv cele din staţiunea Mamaia. Aici tariful va fi de 4 lei pe oră plus TVA. De asemenea, va putea fi achiziţionată o vinietă de culoare albă, anuală, de 360 lei pe an, sau o vinietă de culoare albastră, cu tarif de o zi – 25 lei, o săptămână – 150 lei sau o lună – 250 lei. Iar riveranii îşi vor putea rezerva locul de parcare cu plata taxei la SPIT. În zona a treia sunt cuprinse locurile de parcare de reşedinţă şi riverane, care vor fi achitate prin taxă la SPIT. Acolo unde vor fi mai multe cereri decât locuri disponibile se va organiza licitaţie, cu preţul de pornire de 10 lei.





Regulamentul de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din municipiul Constanța este din nou în consultare publică, de data aceasta în formă completă, inclusiv cu zonele şi tarifele pentru parcarea autovehiculelor.