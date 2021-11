O nouă campanie de sterilizare a câinilor de rasă comună, la Constanţa

O nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor de rasă comună începe miercuri, 3 noiembrie, la Constanţa. Acţiunea se deruleazp în cadrul proiectului derulat de Primăria Constanța și Animal Society, „Efort Comun pentru un viitor mai bun“.Astfel, campania se va derula în perioada 3 - 19 noiembrie și 29 noiembrie - 10 decembrie şi este ultima din acest an.„Așa cum am promis, nu ne-am oprit după cele două campanii de sterilizare gratuită a câinilor fără stăpân iar partenerii noștri de la Animal Society revin la Constanța pentru ca împreună să continuăm ce am început în lunile februarie și iulie. Vrem să facem din Constanța un model de bună practică, vrem ca în orașul nostru să nu mai existe animale de rasă comună nesterilizate, abandonate, de care să nu se îngrijească nimeni. Pentru asta însă, este nevoie de sprijinul tuturor constănțenilor. Aduceți câinii de rasă comună la sterilizat și ajutați echipele din teren să ajungă la câinii pe care îi îngrijiți în apropierea locuinței dumneavoastră. Au demonstrat că le vor oferi cea mai bună îngrijire și că lucrează în beneficiul animalelor. Doar împreună vom reuși să rezolvăm această problemă stringentă a Constanței. Sterilizarea rămâne soluția umană și cea mai eficientă în ceea ce privește gestionarea înmulțirii necontrolate a animalelor de rasă comună și a suferinței pe care acestea o îndură trăind pe străzi“, a declarat viceprimarul municipiului Constanța, Ionuț Rusu.Proiectul are ca obiectiv implicarea societății civile în stabilirea şi implementarea unui plan de măsuri uman, eficient, durabil pentru gestionarea situației înmulțirii necontrolate a animalelor de rasă comună. Campania Animal Society se va desfășura la sediul Adăpostului pentru animale fără stăpân Constanța, de pe strada Vârful cu Dor nr. 5. Persoanele interesate se pot programa, începând de miercuri, 3 noiembrie, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 14.00 la numărul de telefon 0754/208.630.