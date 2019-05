O mie de cumpăneni au fost testaţi de hepatită

O mie de cumpăneni au fost testați de hepatită

Primăria comunei Cumpăna, în parteneriat cu Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România APAH-RO organizează vineri, 10 mai, de la ora 10.00, conferința de evaluare a proiectului „Eliminarea hepatitelor virale prin implicarea autorităților publice locale”. Evenimentul va avea loc la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din comuna Cumpăna.







Proiectul a fost demarat în luna ianuarie a acestuia an în și a avut mai multe obiective printre care: testarea a o mie de persoane din comuna Cumpăna cu sprijinul medicilor de familie din localitate; campanii de informare despre hepatita C; organizarea de întâlniri lunare - sprijin și îndrumare pentru cei diagnosticați. De asemenea, a fost realizat un studiu comparativ privind strategiile naționale de eliminare a hepatitei C din România, Bulgaria, Macedonia și Serbia.







În tot acest timp au avut loc și dezbateri publice cu toți factori decizionali - autorități naționale și locale, medici, pacienți, experți etc. privind identificarea celor mai bune metode de eliminare a virusului hepatic C din comunitățile locale.