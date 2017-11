O mică victorie! Nu vom avea şosea, sperăm nici gunoaie. Armata ridică un gard în cartierul Baba Novac

O mică victorie! Nu vom avea șosea, sperăm nici gunoaie. Armata ridică un gard în cartierul Baba Novac

Seria articolelor publicate de „Cuget Liber”, despre situația din cartierul Baba Novac/Anadalchioi, unde Primăria Constanța intenționa să realizeze proiectul străzii Prelungirea Delavrancea, arteră care urma să tranziteze un teren aflat în proprietatea Armatei, nu a rămas fără ecou. Din păcate, noutățile nu sunt tocmai cele așteptate de miile de locuitori din cartier.Radu Vânturache, arhitectul șef al Constanței, a anunțat, astăzi, în dezbaterea publică organizată în sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ, că pe adresa Primăriei Constanța a sosit o adresă din partea Armatei, care informează că terenul ce îi aparține și care ar fi urmat să fie tranzitat de strada Prelungirea Delavrancei va fi împrejmuit.„Armata ne anunță că urmează să ridice acolo un gard. La rândul nostru, și noi am trimis o adresă, prin care solicităm să nu înceapă lucrările, pentru că administrația publică are în vedere elaborarea unui PUZ”, a spus Vânturache.Arhitectul șef a precizat însă că demersul Primăriei Constanța ar putea fi inutil, pentru că „ei intră sub incidența unei legi speciale, iar primăria nu-i poate împiedica să ridice acest gard” și nu le poate impune să cedeze terenul.XXXAșadar, așa cum anticipam, Armata nu va ceda din teren și nu va permite realizarea acestui proiect benefic comunității locale. Constănțenii care locuiesc în zonă au venit cu fel de fel de propuneri: să se amenajeze un parc, să se construiască locuințe pentru militari, să se facă ceva, în speranța că vor scăpa de munții de gunoaie și de personajele dubioase care mișună prin zonă.Iată că Armata a găsit soluția: să ridice un gard! Dacă este sau nu soluția optimă, e la aprecierea fiecărui cetățean…