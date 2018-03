O mare NEDREPTATE făcută mamelor adoptive. Timpul petrecut alături de cel mic, mult mai important decât banii!

Procedura de adopție este în România una greoaie și de durată. Când ai decis să urmezi această cale, trebuie să te înarmezi cu nervi de fier și să ai răbdare, multă răbdare, pentru că lucrurile se mișcă, de cele mai multe ori, cu viteza melcului. Este un test al stoicismului care, odată trecut, generează satisfacții uriașe.Dar, nu generalităților îi sunt dedicate aceste rânduri, ci unui aspect ce atinge latura discriminării, iar cotidianul „Cuget Liber” chiar a sesizat, astăzi, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în legătură cu legislația din domeniu. Iată despre ce este vorba!La ora actuală, la Camera Deputaților se află în dezbatere un proiect legislativ prin care mamele/tații care adoptă să beneficieze de o indemnizație al cărei cuantum să fie de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei adopției și nu poate fi mai mare de 8.500 lei.Practic, textul Legii nr. 55/2017, care stabilește indemnizația celor care devin mame pe cale naturală, să fie valabil și în cazul mamelor adoptive.Fac o scurtă analiză. Acest proiect legislativ îi favorizează pe cei cu salarii mari, în cazul cărora indemnizația poate crește semnificativ, dar îi defavorizează pe cei cu venituri mici, plătiți cu salariu minim pe economie. Astfel, statul român, în loc să încurajeze adopția și prin acest mijloc, îi mai pune o piedică celui care vrea să schimbe destinul unui copilaș necăjit.Acest proiect a generat, firesc, o serie de comentarii, cele mai multe voci susținând că valoarea indemnizației nu ar trebui să scadă.Am întâlnit, din păcate, voci mult mai puține care au făcut referire la concediul de acomodare, pe care îl consider cu mult mai important decât indemnizația de creștere a copilului.Dând puțin timpul înapoi, trebuie spus că principalul câștig al Legii nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004, intrată în vigoare în data de 12 august 2016, este introducerea concediului de acomodare (de fix 1 an) pentru persoana care adoptă. S-au mai simplificat atunci, cât de cât procedurile, s-a mai redus din birocrație, s-au mai tăiat din hârtii, s-a introdus indemnizația fixă pentru mamă/tată (1.700 lei pe lună), dar victoria cea mare a fost concediul de acomodare.Aici consider că intervine discriminarea!De ce o mamă care naște poate beneficia de concediu de 2 ani, iar una adoptivă, doar de 1 an?Dragi parlamentari, dragi legiuitori: în cazul adopției, mult mai important este timpul petrecut alături de copil decât banii. Cred că principala preocupare de modificare a textului legii (repet, o lege care a îndreptat acum 2 ani cât de cât lucrurile) ar trebui legată de perioada concediului de acomodare. Este în interesul copilului ca mami și tati să poată petrece cât mai mult timp alături de cel mic, iar primii ani sunt esențiali pentru familie în noua structură.XXXAșadar, „Cuget Liber” a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și solicită parlamentarilor constănțeni să facă demersuri pentru modificarea legii, totul în favoarea copilului.Totodată, „Cuget Liber” va organiza reuniuni la care sunt invitați să participe familii care au în intenție să adopte sau care au adoptat și care pot împărtăși și celorlalți din experiența lor.