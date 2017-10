O mână de ajutor întinsă romilor din Eforie Sud

r Lunar, cele 26 de familii vor primi de la World Vision pachete cu alimenteși produse de igienăZeci de kilograme de alimente și produse de igienă au fost donate de Biroul Zonal Constanța al Fundației World Vision celor 26 de familii de romi din Eforie Sud. Fundația a răspuns solicitării de ajutor lansată de grupul de cetățeni romi din Eforie Sud, evacuați acum două luni de zile, intervenind astfel în sprijinul copiilor aflați în situație de risc.În perioada noiembrie 2013 - martie 2014, lunar, vor fi făcute astfel de donații, cu scopul de a ajuta familiile respective să depășească situația de criză prin care trec. Valoarea distribuției ajunge în jur de 2.095 de lei pe lună. Pachetele oferite conțin alimente de bază precum mălai (două kg), orez (două kg), paste (două pungi), ulei (cinci litri, în funcție de numărul de persoane), făină (două kg), bulion (o cutie), conserve (patru bucăți), zahăr (două kg) și un kit de igienă constând în detergent (o pungă de 800 de grame), șampon (un litru) și săpun (două buc).De asemenea, au fost decontate rețetele pentru medicamentele necesare copiilor romi din Eforie, consultați de către un medic specialist, în valoare de 500 de lei, pentru că majoritatea copiilor erau răciți după ce au petrecut o săptămână de zile sub cerul liber, în condiții de ploaie torențială și temperaturi scăzute.Copiii trebuie să meargă la școală!„Asociația «Speranță și încredere» ne-a sprijinit prin președintele său, Lăcrămioara Georgescu, în demersurile de identificare a persoanelor și de distribuție a alimentelor, și a tuturor activităților în care ne-am implicat împreună”, a declarat Corina Iordănescu, manager zonal World Vision.Oamenii au mulțumit pentru ajutorul primit, dar nu au scăpat ocazia de a repeta cât de greu le este.„Locuiesc împreună cu cei doi copii și soțul, într-o cameră mică de la internat. Nu avem apă. Trebuie să aduc zilnic de la 100 de metri distanță ca să spăl copiii și să gătesc. E foarte greu. Noi am muncit și ne-am construit o casă cu două ca-mere și baie ca să trăim în condiții civilizate și acum ne chinuim groaznic”, a precizat Vandana Amet.O altă persoană, căreia i-a fost demolată casa este Viorica Constantin. Femeia are trei copii care merg la școală: unul în clasa pregătitoare, altul în clasa a treia și o fetiță în clasa a opta, premiantă. Faptul că și-a văzut casa distrusă i-a pricinuit copilei o profundă stare de depresie, devenind apatică și neinteresată de școală. Timp de două săptămâni a absentat de la ore, după care și-a reluat educația.„Ne-am trezit aruncați afară, sub cerul liber. Fetița cea mare a fost șocată. Acum stăm într-o gheretă improvizată și nu avem curent. Copiii își fac lecțiile repede, cât e lumină, dar cea mare e nevoită să mai scrie și la lumânare sau la candelă. Nu avem masă și copiii își fac lecțiile pe un scaun. Oricât de greu ne-ar fi, orice s-ar întâmpla, copiii mei vor merge la școală ca să facă cel puțin zece clase”, a declarat cu hotărâre femeia.