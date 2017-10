O mamă îşi strigă disperarea că îşi pierde copilul! Iată riscul unei căsnicii internaţionale

4

Stimata ziarista, incerca o statistica (adevarata) cate din casniciile internationale si din cele nationale sunt procentual in situatia prezenta. Adica in Romania abuzul unuia din parinti ar trebui tolerat, internatiuonal nu este. Nici in Romania nu este tolerat. Sa iei copilul sa il duci in alta tara fara sa obtii consensul celuilalt parinte nu este legal nici pentru cateva ore. Nu mai scrieti prostii sa creada lumea ca este tara lui Papura Voda... Desi de jumatate de an cam asta se intampla...