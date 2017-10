O lună de premii la City Park Mall

Ştire online publicată Marţi, 16 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Între 15 august și 11 septembrie, până la debutul noului an școlar, City Park Mall premiază pe loc cumpărăturile de minimum 150 lei, iar participarea la Tombola Back to School poate aduce clienților gadget-uri de ultimă generație.XXXÎn perioada 15 august - 11 septembrie, când cumpărăturile pentru începerea noului an școlar sunt în toi, clienții din City Park Mall care prezintă bonurile de cumpărături în aceeași zi la biroul de informații, sunt premiați pe loc.Astfel, sunt recompensați toți clienții care fac cumpărături de minimum 150 lei, într-unul sau mai multe magazine din City Park Mall. Premiile instant constau în rechizite pentru școală, articole de plajă și vouchere de reduceri și pot fi revendicate în fiecare zi, pe durata campaniei, de la biroul de informații.În același timp, participanții la campania cu premii instant, au posibilitatea să se înscrie și în Tombola Back to School, în urma căreia vor fi aleși câștigătorii premiilor speciale ale campaniei, constând în patru perechi Ochelari Samsung Gear VR (ochelari de realitate virtuală) și patru ceasuri Smartwatch Evolio X-Watch Pro. Gadget-urile vor fi oferite în urma unor extrageri săptămânale, iar câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook a centrului comercial.Mai multe detalii despre premiile oferite de City Park Mall, dar și despre regulamentul campaniei, sunt disponibile pe site-ul centrului comercial la https://city-park.ro/striga-prezent-am-pregatit-catalogul-premiilor-cool/.