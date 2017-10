O localnică din Limanu, internată în spital după ce a fost înţepată de un păianjen

O localnică din Limanu, internată în spital după ce a fost înțepată de un păianjen

O femeie din comuna constănțeană Limanu este internată în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, după ce a fost mușcată de un păianjen. Aurica Vlădescu, în vârstă de 65 de ani, spune că, luni seară, strângea iarbă pentru a hrăni animalele, când a simțit o înțepătură în antebrațul strâng. „Nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, pentru că aveam iarba în brațe. După ce am ajuns acasă, am început să mă simt rău”, ne-a povestit femeia. Ea a fost transportată de rude la Spitalul Municipal Mangalia, unde i-au fost administrate perfuzii, dar pentru că starea de sănătate nu se ameliora, medicii au luat decizia de a o transfera, în cursul nopții, la SCJU. „Când a ajuns la spital, pacienta avea starea de sănătate alterată, dureri musculare, tahicardie, transpirații și tensiune arterială scăzută. I-a fost administrat tratament medical de urgență, iar în prezent este internată în Secția Medicală II”, a afirmat dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt al SCJU Constanța. Specialistul a arătat că femeia va mai rămâne câteva zile sub observație medicală. „Mă doare tot corpul, dar mi-au spus asistentele că e normal să mă mai doară câteva zile”, a adăugat pacienta. Pacienta nu a văzut ce insectă a înțepat-o Deși Aurica Vlădescu nu a putut preciza ce insectă a înțepat-o, căci nu a observat, cadrele medicale spun că simptomele sunt caracteristice mușcăturii unui păianjen. Acesta este cel de-al doilea pacient înțepat de păiajen care se prezintă la Spitalul Județean de la începutul verii. Dr. Florian Stoian a arătat că primul caz a fost semnalat la jumătatea lunii iulie, fiind vorba de o femeie din Cerchezu, care a fost mușcată de păianjen în timp se trebăluia prin gospodărie. Înțepăturile de păianjen pot cauza, în cazuri extreme, dureri intense, crampe abdominale, febră, probleme respiratorii și convulsii. Medicii atrag atenția că prezentarea la spital trebuie făcută în cel mai scurt timp.