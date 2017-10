Caz șocant la Spitalul Județean Constanța

O gravidă a avortat în salon, fără să fie asistată de vreun cadru medical

Suntem în secolul XXI, iar pe plan mondial se vorbește despre progresele remarcabile care se fac în medicină: terapii revoluționare pentru cancer și osteoporoză sau vaccin anti-SIDA. În acest context, al evoluției din lumea medicală, în cea mai mare unitate spitalicească din județul Constanța femeile avortează în paturile din saloane, fără a fi asistate de vreun cadru medical. Este cazul unei constănțence de 33 de ani, însărcinată în patru luni și jumătate, care s-a hotărât să apeleze la medici pentru că s-a simțit rău după ce a depus efort fizic. Elena Pavel a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța miercurea trecută, dar nu a rămas internată, revenind sâmbătă, 31 octombrie, când starea de sănătate s-a înrăutățit. A fost internată în Secția de Obstetrică Ginecologie I, aflată la etajul șapte al spitalului. Marți seara, în jurul orei 19,00, femeia a început să se simtă din ce în ce mai rău și, spun femeile cu care a împărțit salonul, au fost alertate asistentele medicale. Ele au reacționat însă cu întârziere, ajungând în salonul unde era cazată pacienta abia după ce aceasta pierduse sarcina. „Au venit târziu, după vreo jumătate de oră, ea avortase deja. Au dus-o în sală să o curețe, iar fetusul l-au lăsat într-o pungă, lângă pat. Eu nici nu am stat în salon, am plecat când am văzut că nu iau punga de aici. M-am întors după vreo jumătate de oră, când au luat și fetusul”, ne-a spus colega de salon a pacientei. De altfel, întreaga experiență prin care a trecut constănțeanca a ajuns la urechile opiniei publice printr-o vecină de salon care, susțin surse din spital, nemulțumită că nu ar fi primit la timp rezultatul unor analize medicale, s-ar fi decis să se „răzbune” făcând public cazul șocant la care a asistat. Între timp, a fost externată. În schimb, fie din cauza durerii pierderii unui copil, fie de teama unor eventuale repercusiuni, Elena Pavel nu a dorit să facă niciun comentariu cu privire la încercările traumatizante prin care a trecut. Avortarea în salon, o practică obișnuită Dr. Vlad Tica, șeful secției unde este internată femeia, a precizat că „pacienta nu are nimic de reproșat medicilor”. Cât privește faptul că gravida a avortat în salon, neasistată de vreun cadru medical, specialistul nu a dorit să se pronunțe dacă este urmare a unei culpe medicale. El a arătat însă că incidentul nu ar trebui să șo-cheze, căci „nu este ceva ieșit din comun”. Specialistul ne-a spus că astfel de evenimente medicale se petrec atunci când mama nu se află la prima naștere, iar expulzia fătului are loc într-un timp extrem de scurt. Constănțeanca nu se află la prima naștere, ea mai are doi copii. Incidentul le-a înspăimântat pe femeile internate în Secția de Obstetrică - Ginecologie. „Nu este normal să se întâmple așa ceva. Am trei copii și vă spun că nu ar fi trebuit să avorteze de una singură, fără să fie consultată de un medic, fără să fie o asistentă medicală lângă ea, se poate muri din așa ceva”, ne-a spus una dintre paciente. De asemenea, pacientele vorbesc că gravida nu s-ar fi internat la prima prezentare la Urgență, pentru că i s-ar fi cerut șpagă și ar fi revenit abia în mo-mentul în care a reușit să strângă niscaiva bani. O comisie medicală anchetează cazul În ciuda reticenței pacientei de a vorbi despre cele întâmplate, conducerea SCJU Constanța a decis deschiderea unei anchete. Dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, a declarat că în cursul zilei de astăzi se va întruni o comisie medicală care va analiza cazul. „Atât pot să spun, că vor fi luate măsuri foarte drastice”, a afirmat managerul. Indicat ar fi, spun pacientele, ca pe lângă măsurile punitive, să fie realizate și o serie de dotări la secțiile de obstetrică-ginecologie, constând în sisteme de avertizare rapidă a cadrelor medicale, având în vedere că în multe cazuri femeile nu se pot deplasa.