O fetiţă din Medgidia are nevoie de ajutorul nostru pentru a se vindeca

O fetiță din Medgidia are nevoie de ajutorul nostru pentru a se vindeca

O fetiță din Medgidia are neapărat nevoie de sprijinul nostru pentru a se vindeca. Anca Ștefania Petcuci are 12 ani și nu se poate bucura de o viață normală, pentru că este foarte bolnavă. Singura șansă a fetiței este un transplant hepatic. Costurile intervenției se ridică la 30.000 de euro. Fetița s-a născut cu o malformație – căile biliare extrahe-patice erau înfundate. La trei luni a fost operată, dar interven-ția nu i-a adus micuței vindecarea. Ulterior, a fost diagnosticată cu ciroză biliară secundară și hipersplenism (proces prin care celulele sanguine sunt stocate în splină și distruse, antrenând o scădere excesivă) cu leucopenie și trombocitopenie (scăderea numărului de leucocite și trombocite). Fetița urmează tratament de ani buni, dar toate medicamentele nu i-au adus decât o ameliorare a stării de sănătate. Anul acesta, medicii de la Clinica de Pediatrie a Institutului Clinic Fundeni au dat verdictul: pentru a se vindeca, fetița are nevoie de transplant hepatic. Anca este elevă în clasa a V-a la Școala nr. 5, din Medgidia. De aproape doua luni, boala nu îi mai permite să meargă la cursuri. Părinții Ancăi sunt disperați. În prezent, fac analize pentru a vedea dacă sunt compatibili pentru a dona fetiței o parte din ficat. „Problema este că toate investigațiile pe care le facem sunt foarte scumpe. Oricum, sperăm să fim compatibili și să-i donăm fetiței o parte din ficat. Trebuie să o salvăm”, ne-a spus tatăl fetiței, Vasile Petcuci. Speranța vindecării există, dar costurile sunt foarte mari - 30.000 de euro. Părinții fetei sunt disperați. Tatăl fetiței este angajatul unei instituții publice, iar mama stă acasă pentru a avea grijă de fetiță. Salariul foarte mic al tatălui se duce pe tratamentul Ancăi, așa încât nu există nicio speranță de a face economii pentru a strânge banii. Familia Petcuci își pune speran-ța în oamenii cu suflet mare, care vor dori să-i ajute. Cei care vor să contribuie pentru a-i reda Ancăi zâmbetul pe buze și pentru a-i aduce vindecarea pot depune bani în conturile RO77RZBR0000060002429342 în lei și RO50RZBR0000060010346580 în euro, deschise pe numele Petcuci Vasile la Raiffeisen Bank Medgidia.