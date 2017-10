O fetiţă cu două utere şi două vagine, din Bucureşti, va fi operată la Constanţa

O fetiță cu două utere și două vagine, din București, va fi operată la Constanța

Copiii diagnosticați cu diverse malformații uro-genitale, operați, săptămâna trecută, în Clinica de Chirurgie Pediatrică a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța de o echipă de specialiști veniți din Germania și Austria au o evoluție favorabilă. „Au fost operații de reconstrucție a aparatului genital sau a vezicii. Intervențiile chirurgicale au decurs bine, copiii au început să fie externați. Ei vor trebui să se mai prezinte la control și chiar să fie supuși unor noi operații, procesul fiind de durată. Niciunul dintre copii nu era la prima intervenție chirurgicală”, ne-a declarat dr. Constantin Tica, șeful Clinicii de Chirurgie Pediatrică. Specialistul a arătat că deși inițial au fost examinați șase minori și programați pentru intervențiile chirurgicale cinci dintre ei, în zilele desfășurării work-shop-ului, au mai fost examinați doi minori, dintre care un nou-născut cu malformații, venit pe lume săptămâna trecută în SCJU Constanța și care a fost operat. O parte dintre pacienți au fost deja externați, printre cei care au plecat acasă aflându-se și minorul de 13 ani din Brașov, Alexandru M. L., ale cărui organe genitale nu se dezvoltaseră. Alți 15 copii așteaptă să fie operați De asemenea, medicii constăn-țeni, cât și specialiștii străini au examinat alți 15 copii cu malformații uro-genitale, ale căror intervenții chirurgicale nu au fost programate încă. Potrivit dr. Constantin Tica, două dintre malformațiile constatate sunt extrem de complicate. Una dintre fetițe, din București, s-a născut cu două utere și două vagine. „Aparatul genital nu este însă funcțional, este asemenea unor țevi de pușcă, nu comunică cu uterul și nu va putea avea ciclu menstrual. Pentru a avea o viață normală, trebuie reconstruit vaginul”, a arătat medicul. Din nefericire, micuța a fost depistată și cu alte afecțiuni grave - o malformație cardiacă, lipsa unui rinichi - iar rezolvarea acestora este prioritară. Abia apoi se va pune problema reconstrucției organelor genitale. O intervenție chirurgicală de reconstrucție se impune și în cazul unei fetițe diagnosticate, la naștere, cu malformația cunoscută sub denumirea de „cloacă” - are un singur sinus prin care se deschid cele trei orificii, uretral, vaginal și rectal. Specialiștii au mai examinat și două cazuri de pseudoherma-froditism (sau androginie, ano-malie în care caracterele sexuale aparente sunt opuse sexului respectiv). Este vorba de o atletă de 16 ani, din Tulcea, care prezintă caracteristici masculine și de un copil cu sindrom Morris (sindromul testiculului feminizat). Pacienții urmează să fie ținuți sub observație, pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale. 2% din copiii născuți la Constanța au malformații Dr. Teodora Bucur, medic neonatolog în cadrul SCJU Constanța, ne-a declarat că 2% dintre copiii care vin pe lume în spitalul constănțean sunt diag-nosticați cu malformații. „În cele mai multe cazuri este vorba de malformații de membre, pentru care intervențiile sunt mai ușoare. Ne-am mai confruntat și cu malformații ale sistemului nervos, la copii născuți din mame diagnosticate cu sifilis”, a precizat specialistul. Medicul spune că în prezent nu se poate vorbi de o creștere a numărului malformațiilor. „Un val de creșteri s-a constatat în anii 2006 și 2007, când numărul lor se dublase”, a mai adăugat dr. Bucur. Pentru ca mămicile să afle din vreme dacă fătul are afecțiuni congenitale, se impune efectuarea analizelor uzuale din timpul gravidității, dar și a triplu-testului, a ecografiei fetale și a amniocentezei.