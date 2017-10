O femeie oarbă şi imobilizată la pat poate ajunge în stradă

Bătrânețe chinuită la Bărăganu

O femeie oarbă și imobilizată la pat poate ajunge în stradă

Are 76 de ani, este oarbă și trăiește într-o cocioabă din satul Bărăganu, fără apă curentă și curent electric. Profira Cimpoeș nu are pe nimeni - copii, nepoți sau alte rude - și riscă, în orice moment, să rămână în stradă. Casa în care trăiește nu-i aparține. Proprietara a găzduit-o de milă. Între timp, terenul a fost vândut, iar noii proprietari vor să ridice acolo o altă construcție. Bătrâna de-abia mai poate vorbi. Este foarte bolnavă. Pe fișa de externare din spital are trecute vreo cinci diagnostice, printre care insuficiență cardiacă și hipertensiune arterială în stadiul doi. Stă într-o cameră de câțiva metri pătrați. E cald și destul de curat. De o lună de zile, e imobilizată la pat. Are grijă de ea vecina de peste uliță, care este și ea bolnavă. „Într-o zi, a luat-o amețeala, a vomitat sânge, iar de atunci a căzut la pat. Eu am grijă de ea. O schimb, îi pun pampers în fiecare zi, că nu mai este conștientă și face pe ea“, ne mărturisește femeia. O întrebăm pe bătrână ce o doare, cum se simte. Nu știe cine suntem, nu ne vede, doar aude ce o întrebăm. „Mă doare peste tot“, șoptește bătrâna. Nu s-a aflat dintotdeauna în această situație. Oamenii din sat spun că a avut casă în satul Lanurile. A vândut-o, iar rudele i-au cheltuit banii. „Acum nu mai are pe nimeni care să se intereseze de ea. Are o soră tocmai în Italia, copii nu a avut niciodată, iar bărbatul i-a murit“, ne povestește Viorica Cioran, vecina care o îngrijește pe băbuță. În orice moment, femeia ar putea ajunge în stradă sau ar putea să n-o mai îngrijească nimeni. „Eu sunt bolnavă rău. Am probleme cu inima, cu glanda, cu coloana. Dacă plec la spital, nu mai are cine să aibă grijă de bătrână”, ne spune Viorica Cioran. Asistentul social din comuna Bărăganu, Sema Murtazan, ne-a semnalat situația bătrânei. Speră să-i găsească femeii un loc într-un cămin pentru bătrâni. Venituri are - femeia primește pensie de urmaș, dar și pensie pentru că este încadrată într-un grad de handicap. În total, veniturile ei depășesc 800 de lei. „Ar avea cu ce să plătească, dar peste tot ne-au spus că nu au locuri", ne-a spus asistentul social. Nici Primăria Bărăganu nu are un spațiu unde ar putea să o țină pe bătrână. Dincolo de ușile cocioabei din Bărăganu, un suflet de om trăiește o dramă. Vecinii ne-au povestit cum, uneori, bătrâna vrea să se ridice din pat și se agață cu disperare de carpetele de pe pereți. În orice moment în casa ei ar putea intra oameni mai puțin binevoitori, care îi pot face orice rău. „Nu ar avea ce să-i fure, dar, la câte se întâmplă în ziua de azi… De fiecare dată când vin, mi-e frică să n-o găsesc moartă…", ne mai spune vecina băbuței. 