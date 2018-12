O femeie de 90 de ani, prima pacientă trombolizată la Constanţa

O femeie de 90 de ani, prima pacientă trombolizată la Constanța

În sfârșit, a fost efectuată prima tromboliză la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Constanța. Potrivit reprezentanților SCJU, procedura medicală a fost realizată cu succes, la o pacientă care a suferit un accident vascular cerebral și care a fost adusă la spital în mai puțin de o oră de la producerea accidentului vascular.„Aceasta a fost investigată conform protocolului medical pentru administrarea tratamentului fibrinolitic și a fost trombolizată în mai puțin de 50 de minute de la momentul în care a fost adusă la Unitatea Primiri Urgențe. În ciuda vârstei înaintate a pacientei (aproape 90 de ani), procedura a decurs fără complicații, pacienta fiind stabilă și ameliorată din punct de vedere neurologic”, a declarat conf. univ. dr. Axelerad Any Docu, șeful secției Neurologie din cadrul SCJU Constanța.Acest lucru se întâmplă după ce medicii neurologi au participat, săptămâna trecută, la o simulare națională, desfășurată sub observația directă a mai multor specialiști veniți de la Spitalul Universitar din București.În cadrul simulării respective, au pus în aplicare protocolul național pentru efectuarea trombolizei. Întreaga activitate s-a cronometrat, timpul fiind extrem de important în respectarea acestei proceduri. Tromboliza este metoda terapeutică necesară pacienților care au suferit un accident vascular cerebral ischemic și constă în injectarea unei substanțe trombolitice (denumită și fibrinolitică), capabilă să dizolve un cheag format pe vasul de sânge. Procedura este indicată tuturor pacienților peste 18 ani, în primele trei ore de la instalarea simptomelor (intervalul de trei ore se aplică pacienților vârstnici). În cazul pacienților care au suferit un AVC și au urmat tratatmentul trombolitic în timp util, efectele secundare pot fi reduse la minimum, iar deficitul motor poate fi complet remis.În ceea ce privește tromboliza, aceasta presupune injectarea unei substanțe care dizolvă cheagul situat pe vasul de sânge și care o astupă. În acest fel, se dă drumul la fluxul sanguin să circule, iar blocajul rămâne la minimum.În acest fel, de acum înainte, la Constanța vor putea fi tratate toate acele persoane ce suferă de accident vascular cerebral și care, de cele mai multe ori, are legătură cu vârsta, hipertensiunea arterială, obezitatea, diabetul.Practic, acest diagnostic reprezintă o obstrucție a unei artere care vascularizează o parte din creier. Afecțiunea este dată de un tromb, adică de un cheag de sânge, care poate fi scos cu ajutorul trombolizei, ce topește cheagul. Altfel spus, perfuzia intravenoasă trebuie făcută cât mai repede de la momentul în care o persoană realizează că nu mai poate mișca mâinile sau picioarele, are asimetrii faciale ori nu mai poate vorbi ca înainte, motiv pentru care trebuie să se prezinte de urgență la spital.